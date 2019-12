Changement d'heure au Québec : les prochaines dates à retenir!

Au printemps 2020, le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 7 au 8 mars à 2 h du matin. À ce moment, nous avancerons l'heure.

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil. Tout un party d'Halloween en perspective, pour certains!

Évidemment, le changement d’heure n’est pas sans conséquence sur notre corps. Pour en apprendre davantage, lisez notre article sur les effets négatifs du changement d’heure .

Pourquoi change-t-on l’heure?

C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada adopta la Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venaient d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.

Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines puisque nous avançons maintenant l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier dimanche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu du dernier dimanche d’octobre).

Les effets du changement d’heure sur votre corps