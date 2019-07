1… 2… 3… TEQUILA! C’est la Journée nationale de la tequila!

Lorsque vous flirtez avec elle, c’est souvent en compagnie d’une pincée de sel et d’une tranche de citron ou de lime. Votre relation est intense, mais elle ne dure que quelques secondes. Pour vous, elle rime peut-être avec le soleil, le sable et les petits parasols en papier. Peu importe la façon dont vous avez découvert la tequila, gageons que vous vous souvenez de votre rencontre! En ce 24 juillet, soulignons ensemble la Journée nationale de la tequila.

Si votre tequila, vous l’appréciez surtout lorsqu’elle se mêle à d’autres éléments rafraîchissants et se retrouve dans un savoureux et désaltérant drink à la margarita, sachez qu’il existe une poignée de personnes qui vous boudent, voire vous snobent, car vous n’êtes pas une « vraie »! En effet, les vrais amateurs de tequila se plaisent à crier haut et fort qu’on doit lui rendre hommage en la dégustant seule, sans lime ou citron, ni sel. C’est notamment le cas au Mexique, où elle est produite à partir d’une plante qui porte le nom de l’agave bleu. D’ailleurs, pour pouvoir être réellement qualifiée de tequila, la boisson doit avoir été produite dans l’État mexicain de Jalisco, situé en bordure de l’océan Pacifique. C’est la loi! À noter que quelques municipalités des États de Guanajuato, Michoacan, Nayarit et Tamaulipas ont aussi le droit de produire de la tequila. Il existe quatre sortes de tequila : la blanche, la dorée, la reposée et la vieillie.

Mais la tequila, c’est aussi…

Vous cherchez des faits surprenants sur votre boisson alcoolisée de prédilection, question de mieux souligner sa journée officielle? Et voilà, c’est un plaisir de vous servir ainsi!

L’agave bleu, la plante, peut peser de 80 à 200 lb et mesurer jusqu’à 7 pieds.

La plante qui servira à faire de la tequila devra être âgée de 8 à 12 ans.

La vraie tequila, la seule digne de ce nom, doit être faite à partir d’au moins 51% d’agave bleu.

Seul le « cœur » de l’agave bleu est utilisé dans la conception de la tequila. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, ce type de plante se rapproche davantage du lys que du cactus.

La tequila doit contenir au moins 35% d’alcool.

Des physiciens sont déjà parvenus à créer de faux diamants à partir de tequila!

Au Mexique, il existe plus de 2000 sortes de tequila sur le marché. La bouteille de tequila la plus dispendieuse, à ce jour, a été vendue au prix de 225 000$.

Une étude concernant les boissons qui donnent les pires « gueules de bois » a déjà été réalisée et c’est la tequila qui s’est hissée au top du palmarès (suivie de près par la vodka, cependant)!

Ainsi, en ce 24 juillet, les organisateurs de la Journée nationale de la tequila invitent les plus audacieux à cuisiner un repas qui s’agence à la perfection à la tequila, question d’en déguster un petit verre tout en le mangeant.

(sources : nationaldaycalendar.com, huffpost.com, townandcountrymag.com, gulfcoastweekend.com et rnr.travel)