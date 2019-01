11 choses à savoir sur Kamala Harris

C’est désormais officiel : la démocrate Kamala Harris figure parmi les candidats à la course présidentielle pour les élections américaines de 2020. Puisque son slogan se veut « Kamala Harris for the people » (traduction libre : « Kamala Harris pour le peuple »), le moment est bien choisi pour que le peuple fasse véritablement connaissance avec elle! La voici donc, en 11 faits rapides.

1

Ses parents sont d’origines jamaïcaine et indienne.

2

En sanskrit (langue indienne), Kamala signifie : « lotus », comme la plante. C’est aussi le nom d’une déesse hindoue. Sa mère a tenu à donner des prénoms liés à la mythologie hindoue à ses enfants.

3

Saviez-vous que, mine de rien, le Québec peut s’attribuer un peu le mérite d’avoir permis à Kamala de se rendre là où elle est aujourd’hui? En effet, durant son adolescence, la sénatrice a habité à Montréal! Rassembleuse et déterminée comme pas deux, elle est d’ailleurs parvenue à convaincre les autres enfants qui habitaient le même immeuble qu’elle de faire pression sur les propriétaires pour avoir le droit de jouer sur le terrain. Et ce fut mission accomplie.

4

À l’école secondaire (toujours à Montréal), elle a créé une troupe de danse, avec d’autres amis. Ce groupe portait le nom de Midnight Magic et il s’offrait fréquemment en spectacle dans des foyers pour personnes âgées. De quoi leur offrir un beau moment de divertissement… et qui sait, peut-être que quelques-uns se joignaient à la troupe, le temps de faire trois ou quatre pas de danse!

5

Kamala a fait ses études en droit en Californie, dans sa région natale. Gonflée à bloc dès sa première année d’études, elle a pris part aux élections pour représenter sa classe au conseil des étudiants. Comme quoi sa carrière politique a démarré très tôt dans sa vie.

6

Après avoir été procureure générale de Californie pendant six ans (2011 à 2017), elle s’est emparée du titre de sénatrice, pour ce même état. En étant nommée procureure générale de Californie, Kamala devenait la première femme, la première personne afro-américaine et la première ayant des origines de l’Asie du Sud à occuper ce poste. Et c’est à ce moment qu’elle a commencé à faire partie de l’histoire…

7

La musique rap sonne très agréable à ses oreilles. Elle l’apprécie particulièrement en voiture. Parmi ses artistes préférés, on retrouve Alicia Keys, Nicki Minaj, Pharrell Williams, Jay-Z, Beyoncé et même Kendrick Lamar.

8

Elle s’entraîne tous les jours, habituellement le matin. Elle sélectionne une chaîne de télé qui présente des vidéo-clips musicaux et hop, elle saute sur son tapis roulant.

9

Quand elle a besoin de décompresser après une longue journée, Kamala aime feuilleter des livres de cuisine!

10

Psitt : côté nourriture, elle adore par-dessus tout les mets indiens.

11

Une vraie carte de mode, les chaussures sont un de ses accessoires favoris. Elle craque particulièrement pour les souliers de la marque Converse.

Reste à savoir si ses chaussures fétiches pourront la mener loin dans sa marche vers la victoire!

Vous aimerez aussi