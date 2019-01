16 choses à savoir sur Elizabeth Warren

Elizabeth Warren sera-t-elle celle qui mettra fin au règne très controversé de Donald Trump à la présidence des États-Unis? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais une chose est certaine : la candidate démocrate a le vent dans les voiles et plus la période des élections de 2020 approchera, plus son nom sera sur toutes les lèvres! La voici, en 16 faits rapides.

1

Son père se prénomme Donald. Drôle de coïncidence... On connaît donc au moins un Donald que Mme Warren porte dans son cœur!

2

À l’école secondaire, elle faisait non seulement partie de l’équipe de débat, mais elle a également remporté le prix de la meilleure « débatteuse » de tout l’ensemble des établissements scolaires de l’État d’Oklahoma (sa ville natale est Oklahoma City). Comme quoi elle n’a jamais eu la langue dans sa poche et a toujours compris l’importance de s’exprimer et de faire valoir ses opinions.

3

Elle a gradué de l’école secondaire à 16 ans.

4

Malgré son don inné pour les discours rassembleurs et persuasifs, la jeune Elizabeth n’envisageait pas du tout faire carrière en politique. En effet, elle voulait devenir enseignante. Elle a d’ailleurs déjà enseigné, pendant un an, à des enfants aux prises avec des difficultés d’apprentissage.

5

Le nom inscrit sur son certificat de naissance est Elizabeth Ann Herring. « Warren » est le nom de famille de son premier époux, l’ingénieur de la NASA Jim Warren. Ils ont eu deux enfants, Amelia et Alexander, avant de divorcer, en 1978. Deux ans plus tard, elle a épousé un professeur de droit, Bruce H. Mann. Elle a cependant décidé de conserver le nom « Warren ». Mine de rien, « Elizabeth Warren » s’avère une formule assez accrocheuse pour une candidate aux élections présidentielles américaines. Reste à savoir si elle sera aussi gagnante qu’accrocheuse…

6

En plus d’avoir obtenu un baccalauréat en sciences en 1970, elle est diplômée de l’école de droit depuis 1976. Ses horizons et ses intérêts sont visiblement larges! Elle a notamment enseigné le droit à l’université Harvard, se spécialisant dans le domaine de la faillite.

7

Durant les années 1980, Mme Warren s’est tellement intéressée à tout ce qui touche, de près ou de loin, à l’humanité et à ses habitudes, ainsi qu’à la répartition de la population, qu’elle s’est associée à un centre de recherche sur la population. Et voilà qu’aujourd’hui, elle a gagné le cœur d’une grande partie de la population… et pas seulement américaine!

8

Une pro de l’économie, son nom s’est rapidement mis à circuler dans le milieu. Au fil des années, elle s’est impliquée auprès de la commission nationale sur la faillite et la protection des consommateurs.

9

Sa fortune personnelle est évaluée à quelque part entre 3, 7 millions $ et 10 millions $. Sa résidence actuelle a une valeur de 1, 9 millions $, sur le marché immobilier.

10

Ses téléséries préférées sont Big Little Lies et Ballers.

11

C’est en septembre 2011 qu’elle a officiellement entamé sa carrière de politicienne en déclarant qu’elle comptait se présenter pour la nomination démocrate aux élections sénatoriales, soutenue dans ses démarches par le gouverneur de l’État du Massachussetts. Et ce fut mission accomplie le 2 juin 2012!

12

Quelques mois plus tard, précisément le 6 novembre 2012, Mme Warren fut élue sénatrice. Elle devenait ainsi la toute première femme élue sénatrice du Massachussetts. Wow, un beau pas inspirant pour la femme!

13

En juillet 2018, sa famille s’est agrandie. Effectivement, son mari et elle ont adopté un chien! Bailey est un beau golden retriever au poil blond-doré.

14

Le 6 novembre 2018, le mandat de Mme Warren, en tant que sénatrice, a été renouvelé. Puis, le 31 décembre, elle a pris toute une résolution de nouvelle année : c’est à ce moment qu’elle a officiellement lancé un comité de soutien visant notamment à amasser des fonds pour sa candidature aux primaires démocrates de 2020.

15

Elle a la dent sucrée, cette chère Mme Warren! En effet, son beigne préféré est celui recouvert d’un glaçage rose et de petits bonbons multicolores, celui-là même qu’adore dévorer le célèbre personnage animé Homer Simpson.

16

Son drink alcoolisé de prédilection? La bière.

… et c’est le temps de porter un toast à la carrière prometteuse de Mme Warren!

