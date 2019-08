162 581$ est le salaire annuel d’une mère à la maison, selon une étude

Femme au foyer, mère à la maison, superhéroïne multifonctionnelle : appelons-la comme on veut, la maman qui décide de mettre sa vie professionnelle de côté pour rester à la maison avec les enfants devrait être considérée comme un membre travaillant à part entière de la société! Et ça vaut aussi pour les papas à la maison, en passant. Ainsi, une nouvelle étude révèle qu’un parent au foyer devrait recevoir un salaire annuel dans les 160 000$.

Selon de récentes données, c’est précisément 162 581$ que devrait recevoir annuellement une mère à la maison. Fait intéressant : il y a deux ans, une étude similaire fixait plutôt ce même revenu à 126 866$, prenant en considération que la maman travaille à une cadence de 94 heures par semaine. Peut-on dire que la hausse du salaire minimum, l’augmentation du coût de la vie et d’autres facteurs reliés au marché du travail sont en cause dans cette différence estimée à 35 715$, entre le revenu de 2017 et celui de 2019? Hum, ça on l’ignore…

Des tâches variées qui se multiplient

On s’entend que le parent qui reste à la maison avec le ou les enfants n’a pas qu’une seule tâche à effectuer durant une journée. Dans les faits, on sait très bien qu’une personne qui a un emploi dans le monde professionnel peut aussi exercer plus d’une fonction à la fois, mais prêtez-vous à l’exercice avec nous… Ainsi, la récente étude américaine qui a établi qu’une mère au foyer devrait recevoir un peu plus de 160 000$ par année le fait en se basant sur le principe que la maman occupe 13 métiers à la fois! Elle est :

acheteuse personnelle (48 750$)

comptable (68 375$)

concierge (30 740$)

conseillère pédagogique (60 176$)

éducatrice en milieu familial (41 262$)

enseignante (60 981$)

infirmière (60 002$)

juge (216 849$)

photographe (36 400$)

plombière (48 282$)

psychologue (75 192$)

responsable marketing (39 000$)

technicienne en loisir (47 736$)

À noter que les montants indiqués en parenthèses en représentent le salaire moyen, au Canada (donc une estimation à partir des revenus d’un débutant et d’une personne avec expérience, dans ce domaine). Si on s’amuse à les additionner, on obtient un résultat de 833 745$.

À l’évidence, l’étude en question prend en considération que le parent au foyer n’effectue que des fractions de ces tâches, d’où le revenu annuel établi à 162 581$!

Très intéressant tout ça…

(sources : upworthy.com, ici.radio-canada.ca et neuvoo.ca)