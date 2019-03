À l’aéroport de Montréal, attendez votre vol avec 30 chiens!

Vous avez tendance à trouver le temps long quand vous attendez votre vol à l’aéroport? Vos yeux se fatiguent rapidement à regarder votre tablette ou à lire un bouquin et vous en venez à ne plus trop savoir quoi faire de votre peau? Sachez qu’il existe depuis peu une escouade canine qui déambule dans les corridors de l’aéroport Montréal-Trudeau spécifiquement dans le but de vous divertir ou encore de vous aider à moins angoisser à l’idée de prendre l’avion!

Selon une étude réalisée en Espagne il y a quelques années, 20% de la population mondiale a peur de prendre l’avion. Évidemment, il existe plusieurs niveaux de peur : pour certains passagers, il s’agit seulement d’un inconfort lié au fait de ne pas avoir le contrôle total sur leur déplacement, alors que pour d’autres, c’est une réelle phobie (appelée parfois « aviophobie », parfois « aérodromophobie ») qui les hante pendant des jours et leur fait craindre le pire : un écrasement d’avion. Apparemment, 80% des personnes qui ont peur en avion sont des hommes.

Eh bien, c’est pour ces personnes et pour les amoureux des animaux que l’escouade canine de l’aéroport Montréal-Trudeau a vu le jour!

Voyageurs à quatre pattes

Constituée d’une trentaine de chiens, l’escouade CÂLINE (c’est son nom officiel) est présente dans l’aérogare depuis le mois d’octobre dernier. Voilà une belle initiative qui ne doit plus passer sous silence! Chaque chien a un guide qui lui est attribué. Les vrais voyageurs, ceux à deux pattes, peuvent donc flatter les chiens et jouer un peu avec eux, pendant qu’ils patientent pour leur vol. En même temps, ceux qui débarquent fraîchement à Montréal sont eux aussi ravis de voir les joyeuses petites bêtes les accueillir. Ceux qui se sont vus dans l’obligation de laisser leur propre chien à la maison, le temps de leurs vacances à l’étranger ou d’un voyage d’affaires, sont également bien heureux. Ce service gratuit de réconfort est donc plus que bienvenu!

Un beau mouvement

Plusieurs aéroports, aux quatre coins de la planète, offrent un service de réconfort canin similaire à celui de Montréal. Au Canada, c’est l’aéroport d’Edmonton, en Alberta, qui est parmi les premiers à avoir ouvert le bal, au printemps 2014. D’ailleurs, cet aéroport est tellement « pet-friendly » qu’il est sur le point d’ouvrir une garderie pour les chiens! Les voyageurs pourront y laisser leur toutou et voir à quel point il s’amuse à cette garderie durant leur voyage, à l’aide de caméras. L’importance que peut avoir un animal de compagnie dans la vie d’une personne est de plus en plus acceptée et on aime ça!

À noter : si vous êtes curieuse de croiser les chiens de l’escouade CÂLINE de YUL, sachez qu’ils fréquentent surtout la zone des vols internationaux et que leur horaire varie selon les disponibilités de leurs guides bénévoles.

(sources : ici.radio-canada.ca, iheartradio.ca, edreams.fr et edmontonjournal.com)

