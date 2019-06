À vos planches pour la Journée internationale du surf!

Bon, à l’évidence, on se doute fort bien que pour vous, ici au Québec en ce moment, il est plutôt impossible de prendre votre planche et d’aller surfer sur une vague… En fait, pas « impossible », mais très improbable, surtout si vous êtes au bureau. Peu importe : la vague, visualisez-la dans votre tête, afin de souligner comme il se doit la Journée internationale du surf!

C’est depuis 2004 que la Journée internationale du surf est célébrée. Initialement, c’était le troisième samedi du mois de juin, mais certains des organisateurs semblent avoir décidé de s’entendre sur une date fixe, car on souligne désormais ce jour sportif bien spécial le 20 juin aussi. Mine de rien, cette journée est peut-être une des plus rassembleuses parmi les célébrations quotidiennes internationales. Pourquoi? Parce qu’on parle avant tout de rendre hommage à un style de vie zen, équilibré, ouvert et presque sans stress, ainsi qu’à encourager à adopter une attitude positive envers soi-même, envers les autres et envers la planète…

Une planche de surf verte, s’il vous plaît!

En effet, cette année, la Journée internationale du surf vise un objectif un peu différent : en plus d’encourager les gens à lâcher leur lousse sur une planche, au beau milieu des vagues, l’intention est de sensibiliser davantage monsieur et madame tout le monde à prendre soin des plages, des lacs, des rivières et des mers. Ainsi, les organisateurs convient ceux qui le souhaitent à faire leur part en donnant un coup de pouce pour nettoyer un espace naturel, comme une plage. Une belle mission verte et écologique, on aime ça!

Le surf en quelques chiffres surprenants

Le surf fait partie de certaines cultures depuis de nombreuses années. Les premières observations répertoriées de ce sport remonteraient à 1767 .

. Selon des études, l’âge moyen du surfeur ou de la surfeuse typique est de 34 ans.

ans. Tout surfeur ou toute surfeuse qui se respecte possèderait 4 planches!

planches! Combien de personnes pratiquent le surf, sur toute la planète? Environ 23 millions.

millions. Sur ce nombre, 81 % seraient des hommes et 19 % des femmes.

% seraient des hommes et % des femmes. Le top 3 des pays les plus « surfeurs »? Les États-Unis ( 2, 8 millions de surfeurs), l’Australie ( 1, 7 millions de surfeurs) et le Royaume-Uni ( 500 000 surfeurs). Le Canada se classe quant à lui à la position # 8 , avec 2000 surfeurs.

des pays les plus « surfeurs »? Les États-Unis ( millions de surfeurs), l’Australie ( millions de surfeurs) et le Royaume-Uni ( surfeurs). Le Canada se classe quant à lui à la position # , avec surfeurs. Une grande majorité d’adeptes de ce sport s’entendent pour dire que l’heure idéale pour le pratiquer est 8 heures (le matin, pas le soir, ça va de soi)!

(sources : nationaldaycalendar.com, surfparkcentral.com et surfertoday.com)