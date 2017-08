6 activités pour passer plus de temps dehors à Montréal

Cet été (pour ce qu’il en reste), pas question de s’ennuyer et encore moins de rester enfermé! À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, la métropole a de quoi vous donner envie de mettre le nez dehors! Voici 6 activités parfaites pour profiter pleinement de la ville et passer le plus de temps possible à l'extérieur.

La Balade pour la paix : un Musée à ciel ouvert

A post shared by 375e de Mtl / 2017 (@375mtl) on Jun 7, 2017 at 8:46am PDT

Visiter un musée à ciel ouvert, ça vous dit? Soulignant le 150e anniversaire du Canada, le 375e anniversaire de Montréal et les 50 ans d'Expo 67, La Balade pour la paix : un Musée à ciel ouvert, en plein centre-ville, nous permet de découvrir 72 œuvres tournant autour du thème de la paix (préparez-vous à être émus). Parmi elles, photographies poignantes et une trentaine de sculptures bien impressionnantes (dont l'emblématique Nana de Niki de Saint Phalle) déployées sur un kilomètre sur la rue Sherbrooke entre le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée McCord.

Shows (et vue) de ruelle

Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, on ne manque pas les fameux shows de ruelle, de retour pour une 2e édition encore plus festive. Dès 17h, tous sont invités à venir relaxer sur l’herbe au parc Morgan, prendre une bière (québécoise), profiter des food trucks et assister au spectacle dès 18h30.

Pour les familles et cinéphiles, sachez qu’en plus des projections en plein air un peu partout dans la ville, certains quartiers accueilleront Vue de ruelle; une soirée proposant épluchette, animation, musique, et bien sûr, une projection de film. À votre popcorn!

La « Ville Suspendue »

Présentée par le musée McCord, cette exposition-installation se promène de parc en parc avec La Grande Tournée du 375e. Nous invitant à découvrir l’histoire de Montréal à travers des morceaux choisis et de découvrir les arrondissements à travers des personnages marquants. Amateurs d’histoire seront servis!

Les parcs urbains réinventés

A post shared by Village au Pied-du-Courant (@piedducourant) on Jun 18, 2017 at 3:19pm PDT

Que ce soit aux Jardineries sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique, aux Jardins Gamelin ou au Village au Pied-du-courant, ces petits coins de paradis proposent chacun un tas d'activités (yoga, ateliers, spectacles, etc.) de jour comme de soir, et pour tous les goûts!

Bien sûr, on s'y rend aussi tout simplement pour flâner en toute liberté dans leurs jolies installations.

Art public à l'assaut!

Si vous passez par le village, faites un arrêt à l’expo en plein air présentée par Aires Libres sur Sainte-Catherine.

Électro Parade

Et pour ceux qui aiment danser, on ne manque pas la discothèque mobile le 2 septembre 2017! DJ de renom d’ici et d’ailleurs défileront dans les rues de Montréal dans leurs camions-scènes pour nous faire bouger sur leurs rythmes électroniques.