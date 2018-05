24 heures de science : des activités dans tout l'Est-du-Québec

Les passionnés et les néophytes de sciences sont invités à participer aux activités du festival 24 heures de science partout dans la province. L'Est-du-Québec n'est pas en reste. Des activités ont lieu toute la fin de semaine au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux Iles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord.

Un texte de Émile Duchesne

Au Bas-Saint-Laurent, les finissants en sciences humaines du Cégep de Rimouski présentent leurs travaux de fin d'études, qui visent la résolution de problèmes aussi divers que le transfert des entreprises familiales, l'anxiété de performance et les conditions de vie des aînés.

Des étudiants du cégep, Félix-Antoine Dumont-Pouliot, Samuel Perron et Zoé Désy, ont décidé de travailler sur l'érosion côtière parce qu'ils rêvent de visiter les Îles-de-la-Madeleine.

D'autres comme Henri Gosselin, Jérémy Beaulieu et Laurie Deschênes s'intéressent à la consommation d'alcool parfois excessive de leur génération.

On veut pas empêcher l'abus d'alcool, on veut empêcher les mauvais impacts que ça peut avoir. On commencerait la prévention à un plus jeune âge, pour éduquer les enfants.

Jérémy Beaulieu, étudiant au Cégep de Rimouski