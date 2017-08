5,5 millions de dollars pour des projets de recherche à l'Université de Sherbrooke

Des projets de recherche en génie, en sciences, en médecine et en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke pourront bénéficier d'une aide financière de plus de 5,5 millions de dollars. Les sommes proviennent du Fonds John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation, du gouvernement du Québec et de différents partenaires.

La plus grande subvention, chiffrée à 1,2 million de dollars, a été remise à un professeur du Département de chimie, Jérôme Claverie. Il verra à développer de nouveaux matériaux hybrides comme des bétons écologiques et durables.

Le professeur Steve Jean du Département d'anatomie et de biologie cellulaire reçoit un peu plus de 950 000 $ qui lui permettront de comprendre les mécanismes cellulaires dans les maladies inflammatoires de l'intestin et du cancer colorectal.

Quelque 750 000 $ seront versés au professeure Lee-Hwa Tai du Département de pédiatrie. Elle étudiera le métabolisme énergétique des cellules du système immunitaire à la suite d'une chirurgie du cancer colorectal dans le but de prévenir la formation de métastases postopératoires.

Cinq autres projets se partagent la balance de la somme.

Au total, à la grandeur du pays, 220 projets de recherche ont reçu une somme globale de 52 millions de dollars provenant du Fonds John-R.-Evans.