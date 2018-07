Des scientifiques de Pêches et Océans Canada sont descendus à plus de 3000 m dans la mer du Labrador. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à explorer aussi profondément ces fonds marins et les résultats sont étonnants.

Des formes de vies insoupçonnées telles que des coraux, des éponges de mer, mais aussi différentes espèces de poissons ont été aperçues par des caméras de l'agence gouvernementale.

Ce n'était pas l'objectif principal de cette recherche, qui visait plutôt à mieux comprendre les effets que pourraient avoir le réchauffement climatique dans cette zone, et les possibles impacts de futurs projets pétroliers.

Or, comme les scientifiques connaissaient peu de choses sur la faune et la flore sous-marine de la mer du Labrador, ils ont été très surpris.

« Dans certains endroits, il n'y a jamais eu d'activité humaine. Nous voulons comprendre cette biodiversité maintenant avant qu'elle ne change trop », indique David Cote, scientifique à Pêches et Océans Canada ainsi que professeur adjoint à l'Université Memorial.

Un défi de taille

Aller à la rencontre des fonds marins du Labrador n'a toutefois pas été une mince affaire. Lors d'une expédition en été 2017, les scientifiques qui sont allés déposer des équipements à 11 endroits spécifiques dans la mer du Labrador ont fait face à plusieurs défis.

« Les conditions environnementales sont difficiles. Nous devons tenir compte de la glace et nous avons une courte période en été pour travailler. Aussi, l'équipement que nous utilisons doit résister toute l'année pour mieux comprendre ce qui se passe », explique David Cote.

Leurs efforts n'ont pas été en vain puisqu'ils ont découvert une des seules aires de reproduction du merlu à longue queue. D'ailleurs des spécimens d'aussi grande taille n'avaient jamais été observés.

Les scientifiques ont aussi recueilli des échantillons d'eau afin de trouver des traces d'ADN d'autres espèces marines.

Ils espèrent ainsi pouvoir en apprendre davantage sur la grande biodiversité de la mer du Labrador.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon