Churchill a des ours polaires…et des grizzlys

La ville de Churchill dans le nord du Manitoba est connue pour ses nombreux ours polaires, mais une étude de l'Université de la Saskatchewan confirme que les grizzlys et les ours noirs s'aventurent également dans sa région.

La municipalité et ses alentours sont même devenus les seuls endroits en Amérique du Nord qui ont ces trois espèces d’ours, affirme Douglas Clark, professeur associé de la faculté d’Environnement et de durabilité à l’USask.

« La plupart des gens ne pensent pas qu’il existe des grizzlys au Manitoba, mais ils y sont et ils apparaissent dans nos caméras de surveillance », dit M. Clark.

Au début, M. Clark et son équipe voulaient observer le comportement des ours polaires à Churchill. Puis au fur et à mesure de leur étude, ils ont constaté que d’autres espèces d’ours se promenaient également dans les environs.

La confirmation de grizzlys à Churchill remonte au moins aux années 1990, mais les scientifiques estiment que leur présence s'accentue au fil des années.