Colloque Habiter le Nord : l'industrie minière sous la loupe des chercheurs

Le colloque Habiter le Nord avait lieu vendredi au pavillon Alouette de Sept-Îles dans le cadre du 86e congrès de l'ACFAS. Plusieurs chercheurs y ont présenté le fruit de leurs recherches, notamment dans le secteur minier.

D'après les informations de François Robert

De nouvelles technologies pour inspecter les chemins de fer et prévenir les déraillements étaient notamment à l’étude.

Le titulaire de la Chaire industrielle de recherche en exploitation et maintenance ferroviaire, Luc Faucher, a présenté son travail pendant l’événement. Il explique qu’un système de caméra pourrait faciliter l’inspection des équipements.

Grâce aux nouvelles technologies des caméras [on peut] avoir une cartographie en trois dimensions et on est capable de voir s'il manque des clous, s'il y a des fissures, s'il y a trop d'écartement entre deux rails.

Luc Faucher, titulaire de la Chaire industrielle de recherche en exploitation et maintenance ferroviaire