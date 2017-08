De Baie-Comeau à l'Expo-sciences internationale au Brésil

Deux élèves de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau ont fait partie de la délégation du Québec à l'Expo-sciences internationale au Brésil, du 6 au 12 août.

Un texte de Marlène Joseph-Blais

Les projets d'Emmeraude Tanguay et d'Antony Lapierre ont voyagé au cours des derniers mois.

Grâce au succès qu'ils ont connu à la finale provinciale de l'Expo-sciences, ils les ont présentés au concours canadien, en Saskatchewan, au mois de mai, avant de s'envoler pour le Brésil, à la fin de l'été.

J'ai trouvé ça intéressant de voir des projets d'un peu partout dans le monde, de voir comment font les autres, parler avec des gens des autres pays. Aussi, voir comment ça fonctionne là-bas, leur culture. Emmeraude Tanguay

Les élèves sont eux-mêmes surpris du chemin qu'ils ont parcouru depuis le début de la dernière année scolaire, lorsqu'ils commençaient à réfléchir aux bases de leur projet.

Expérimentation et vulgarisation

Emmeraude Tanguay a mené une expérimentation scientifique. Elle a observé et mesuré les effets de l'exposition aux écrans chez des enfants en bas âge.

« J'ai voulu savoir si les écrans, donc ordinateur, télévision, appareil électronique, avaient des impacts sur les enfants physiquement, socialement et aussi sur leur compréhension et sur leur attention au contenu », explique la jeune femme.

Antony Lapierre s'est lancé un défi de vulgarisation. Il a expliqué certaines maladies de l'oeil aux juges et au public, puis s'est attardé au fonctionnement des prothèses visuelles.

Je suis allé trouver sur Internet six prothèses différentes. Comment elles fonctionnaient pour pouvoir établir une solution aux personnes qui ont perdu la vue. Antony Lapierre

Voyage enrichissant

La semaine passée à Fortaleza, au Brésil, a été enrichissante pour les Baie-Comois. Ils ont côtoyé des jeunes de partout dans le monde.

« On devait parler anglais pour se débrouiller, même si ce n'était pas notre langue maternelle. Souvent les autres, à l'international, ce n'était pas la leur non plus », raconte Antony Lapierre.

Pour se rendre à l'Expo-sciences internationale, les deux élèves de la Polyvalente des Baies et les six autres représentants du Québec se sont démarqués parmi 125 Québécois.