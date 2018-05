De la science pour tous pendant 24 heures

Pendant 24 heures, un peu partout dans la province, des lieux et organismes proposent des activités à caractère scientifique à découvrir et à expérimenter en famille.

Quoi : 24 heures de science

Où : Un peu partout au Québec

Quand : Vendredi et samedi 11 et 12 mai

Clientèle : Pour toute la famille

Description : Le choix est fascinant. Il y a plus de 500 activités dispersées dans 200 lieux différents. La thématique de 2018, le mouvement, rappelle qu’en science, tout bouge tout le temps. De nouvelles études et expériences apportent de nouvelles théories et une compréhension plus précise du monde qui nous entoure.

Le nouveau site Internet facilite les recherches selon :

la journée : vendredi ou samedi

la région : 17 régions, de l’Abitibi à la Côte-Nord, de l’Outaouais à la Gaspésie, en passant par le Saguenay et l’Estrie!

la clientèle : enfants, ados, adultes ou toute la famille

le type d’activité : conférence, défi, film, excursion, visite, jeu, exposition, etc.

la discipline, parmi un choix de 24 : astronomie, chimie, écologie, ornithologie, santé, sciences de la terre, technologie, etc.

À noter : Pour certaines activités, les réservations sont nécessaires en raison d’une petite jauge ou de l’espace restreint.

Prix : La grande majorité des activités sont gratuites; vérifiez la programmation.