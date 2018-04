Des bonobos partagent un repas

Des bonobos ont été observés pour la première fois en train de partager de la viande avec les membres d'une communauté voisine.

Un texte d'Alain LabelleCe comportement inhabituel a été constaté en janvier 2017 par des zoologistes européens alors qu’ils étudiaient deux communautés voisines de bonobos dans une forêt près de la rivière Bompusa, en République démocratique du Congo (RDC).

Ces grands singes (Pan paniscus) sont étudiés depuis des décennies. Ce n’est toutefois que récemment que des zoologistes ont établi qu’ils n’étaient pas entièrement végétariens, et qu’ils chassaient et partageaient parfois des proies avec les membres de leur propre groupe social.

Il s'agit de comportements également remarqués chez les chimpanzés communs (Pan troglodytes).

Un repas intercommunautaire

Les présents travaux apportent une première preuve que ces comportements de partage peuvent être observés au-delà des frontières communautaires habituelles.

Le Dr Gottfried Hohmann, de l’Institut Max-Planck d’anthropologie évolutionniste, et ses collègues avaient déjà noté que ces communautés chassent ou mangent de la viande deux fois par mois en moyenne.

La plupart du temps, ils chassent et tuent un céphalophe, une petite antilope forestière, qu’ils partagent ensuite avec les membres de leur groupe.

Toutefois, un certain après-midi, des bonobos de deux communautés de Bompusa (Ouest et Est) se sont retrouvés ensemble. Le mâle dominant du groupe de l’Ouest a attrapé un céphalophe et a immédiatement été approché par les membres des deux clans.

Il s’est ensuite déplacé dans un arbre, suivi de neuf femelles (quatre d’un groupe, cinq de l’autre) et de leur progéniture. Pendant la demi-heure qui a suivi, les chercheurs ont vu le mâle distribuer de la viande à chacun d’entre eux.

La sollicitation n’était pas agressive et se limitait à tendre la main, par exemple, sans geste violent. Barbara Fruth

À un certain moment, l’une des femelles du groupe de l’Est a retranché la tête du céphalophe pour partager des morceaux de viande avec sa progéniture et des femelles adultes des deux communautés.

Ensuite, une femme du clan de l’Ouest a partagé une jambe de la carcasse seulement avec sa propre progéniture et d’autres femelles de son groupe.

Fait intéressant : seul le mâle qui avait tué l’antilope a participé à l’épisode du partage de la viande, malgré la présence de sept autres mâles.

Un peu de sexe, quand même!

La structure sociale des bonobos est dominée par les femmes, et le sexe joue un rôle majeur dans le maintien de la paix au sein d’un groupe.

Au cours du repas partagé, les chercheurs ont vu des femelles (même celles de différents groupes) des deux groupes se frotter les parties génitales ensemble. Un mâle s’est aussi accouplé avec une femelle d’un autre clan, tandis que des membres des deux groupes ont profité de la rencontre pour se toiletter.

Aucune agression n’a été observée entre les femelles, entre les mâles et les femelles ou entre les mâles, un comportement qui n’est pas rare lors d’autres rencontres intercommunautaires. Barbara Fruth

« Les comportements coopératifs tels que la chasse et le partage de la nourriture jouent un rôle important dans la construction de modèles d’origine humaine », ajoute Gottfried Hohmann.

« L’observation de ces modèles de comportement chez nos proches cousins vivants les plus proches, le chimpanzé et le bonobo, permet de comprendre comment notre dernier ancêtre commun agissait en partageant la nourriture avec les autres », explique-t-il.

Le détail de cette recherche est publié dans la revue Human nature.