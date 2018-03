Des traitements individualisés pour guérir le cancer pancréatique

Personnaliser les traitements pour le cancer pancréatique en fonction de l'ADN des tumeurs peut augmenter les chances de guérison, affirme un groupe de chercheurs canadiens.

Un texte d'Eva Uguen-Csenge

L’initiative pancanadienne de 5 millions de dollars réunit des chercheurs d'universités et d'hôpitaux en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario et en Alberta.

« Depuis de nombreuses années [le diagnostic de cancer pancréatique] est sans espoir pour les patients et nous voulons que ça change », dit Dr Daniel Renouf, oncologue de l'agence BC Cancer, qui porte le projet.

L’équipe mène deux projets pilotes, à Vancouver et Toronto, afin d’améliorer les traitements individualisés aux patients en proie à ce cancer dont le taux de survie est de seulement 9 % sur cinq ans.

Le cancer du pancréas est la quatrième cause de décès lié au cancer au Canada, selon un communiqué de l’Institut de recherche Terry Fox qui finance l’étude clinique EPICC.

Séquencer les tumeurs

L'étude détermine la séquence ADN des tumeurs métastatiques. Le Dr Renouf explique que cela permet de comprendre la biologie du cancer.

« Grâce à cette information, on peut tenter de comprendre pourquoi un certain cancer résiste aux traitements de chimiothérapie et pourquoi un autre est vulnérable à la chimiothérapie. »

Susan Stewart, résidente de North Vancouver âgée de 57 ans, a reçu un diagnostic de cancer du pancréas terminal en janvier 2017.

Celle qui a présenté des signes concluants dans le cadre d'une autre étude s'est portée volontaire pour le projet EPICC.

Les résultats l'analyse génomique de sa tumeur pourraient ainsi aider d’autres patients, selon le Dr Renouf. « Si on peut déterminer ce qu’il y a de particulier avec cette tumeur, on peut utiliser le même traitement avec plusieurs patients dont le cancer pancréatique a les mêmes caractéristiques », explique l’oncologue.

Un nouveau site de l’étude ouvre à Montréal cette semaine. Le projet sera aussi élargi pour inclure les villes de Kingston, Ottawa, Calgary et Edmonton.