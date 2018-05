Chansons pour filles et garçons perdus : nouvelle poésie signée Loui Mauffette

Quand il n'est pas attaché de presse pour le Théâtre du Nouveau Monde, Loui Mauffette façonne de petits bijoux de poésie. Sa prochaine création verra le jour en avril 2019 à l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre d'Aujourd'hui, a révélé lundi matin Katerine Verebely à l'émission Gravel le matin.

Plus de 11 ans après le fameux cabaret Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, cet homme aux mille chapeaux prépare Chansons pour filles et garçons perdus. Et oui, il avoue avoir volé le titre d’un livre pour enfants qu’a écrit son père, l’animateur et poète Guy Mauffette, dans les années 70.

« Ç’a été très drôle parce que ça devait s’appeler, dit-il en consultant un bout de papier, Ça commence toujours par la fin [ou] Dans le sens inverse des choses. Là, je commençais à avoir des titres très "faiseux" et j’ai dit : non non non, je ne tomberai pas dans un happening poétique. »

Ça demeure une "stonerie" poétique parce que c’est un voyage qu’on fait. Loui Mauffette, poète et attaché de presse

Sans table au centre de la scène ni la même structure que Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, ce nouveau spectacle respirera par ses silences et ses images, révèle le créateur qui fignole sa proposition.

« Je trouve qu’on parle beaucoup au théâtre en ce moment, dit-il. Il y a beaucoup, beaucoup de texte, de flots de mots, ce qui est extraordinaire et soûlant aussi. »

Or, comme lors de sa pièce précédente, le cabaret festif et la poésie pourraient bien être au rendez-vous, portés par les comédiens Macha Limonchik, Sébastien Ricard, Kathleen Fortin, Mylène McKay, Roger Larue et Jean-Simon Leduc. Benoit Landry s’occupera de la mise en scène, Philippe Brach de la musique, et Guido del Fabbro de la trame sonore.

Comment fait Loui Mauffette pour jongler avec le métier de relationniste et de poète?

« Quand je dis que je suis fils de martien, c’est vrai, parce que les deux métiers sont incompatibles, répond-il. [Travailler comme] attaché de presse et monter des shows de poésie, ça ne se peut pas. J’ai peut-être pris ben de la drogue quand j’étais petit, mais je ne sais pas comment je fais pour survivre à tout ça. Je vais faire [ce spectacle], c’est comme de l’oxygène pour moi. »

Le spectacle, tout comme la programmation 2018-2019 du Théâtre d’Aujourd’hui, doivent être annoncés lundi.