Enfouissement de déchets nucléaires : Elliot Lake et de Blind River écartés

Les communautés de Blind River et d'Elliot Lake n'accueilleront pas le site canadien de gestion de déchets nucléaires.

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) écarte cette région de la rive nord du lac Huron du processus de sélection notamment pour des raisons d’ordre géologique et topographique.

Ce consortium des producteurs canadiens d'électricité d'origine nucléaire, invoque aussi des difficultés à conclure des partenariats pour mettre en œuvre le projet dans la région.

L'organisation indique aussi qu'elle versera des compensations financières à ces deux communautés.

Blind River, Elliot Lake et la Première Nation de Sagamok Anishnawbek recevront un financement de 600 000 dollars alors que les collectivités voisines de Spanish et de The North Shore recevront une somme de 300 000 dollars.

La SGDN cherche un site de prédilection pour un dépôt géologique en profondeur où sera stocké le combustible nucléaire irradié canadien depuis 2010. Elle prévoit être en mesure de choisir un tel site d’ici 2023.