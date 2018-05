L’image la plus précise à ce jour de la Tarentule

La nébuleuse de la Tarentule a été observée dans tous ses détails grâce au très grand télescope de l'Observatoire européen austral, situé au Chili.

Située à environ 160 000 années-lumière (al) de la Terre, cette nébuleuse est certainement la structure la plus spectaculaire du Grand Nuage de Magellan, troisième galaxie la plus proche de notre Voie lactée après la galaxie naine du Sagittaire (80 000 al) et la galaxie naine du Grand Chien (42 000 al).

Le Grand Nuage de Magellan possède un diamètre qui avoisine les 14 000 années-lumière.

La séquence vidéo qui suit montre au début une vue étendue de la Voie lactée et s’achève avec une vue détaillée d’une région de formation d’étoiles située dans le Grand Nuage de Magellan.

La nébuleuse de la Tarentule occupe la partie supérieure de l’image. Ce paysage céleste est composé d’amas stellaires, de nuages de gaz brillant ainsi que de restes épars d’explosions de supernovae.

La Tarentule, également connue sous le nom de 30 Doradus, constitue la région de formation stellaire la plus brillante et la plus active du Groupe Local de galaxies. Elle s’étend sur plus de 1000 années-lumière et se situe dans la constellation de la Dorade, à l’extrême sud du ciel.

Au centre de la nébuleuse de la Tarentule figure un jeune amas d’étoiles géantes baptisé NGC 2070, une zone de formation stellaire dont le noyau dense renferme certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses détectées à ce jour.

Cette nébuleuse abrite un autre amas d’étoiles, beaucoup plus âgé, baptisé Hodge 301. En son sein, plus de 40 étoiles auraient explosé en supernovae, dispersant du gaz dans la région tout entière.

En périphérie de la nébuleuse de la Tarentule, dans l’angle inférieur droit de l’image, figure la célèbre supernova SN 1987A.

À gauche de la nébuleuse de la Tarentule figure un amas ouvert brillant qui s'appelle NGC 2100, caractérisé par une densité élevée d’étoiles bleues et brillantes entourées d’étoiles de couleur rouge. Cet amas a été détecté par l’astronome écossais James Dunlop en 1826, alors en poste en Australie.

Au centre de l’image figurent l’amas ouvert et la nébuleuse NGC 2074, une autre région de formation stellaire massive. Un zoom sur cette région laisse apparaître une structure sombre et poussiéreuse arborant les traits d’un hippocampe. Il s’agit d’une gigantesque structure en forme de pilier qui s’étend sur quelque 20 années-lumière, soit quatre fois la distance séparant le Soleil de l’étoile la plus proche, Alpha du Centaure.

Cette structure est condamnée à disparaître au cours du prochain million d’années. À mesure que de nouvelles étoiles se formeront au sein de l’amas, les rayonnements ainsi que les vents qu’elles émettent disperseront en effet petit à petit les piliers de poussière.

Cette image est le résultat de la superposition de clichés acquis par OmegaCAM au travers de quatre filtres colorés différents, dont l’un est spécifiquement dédié à la détection de la lueur rouge de l’hydrogène ionisé.