La finale régionale d'Expo-sciences de l'Est-du-Québec au cégep de Matane

Une soixantaine de jeunes présenteront une quarantaine de projets sur les sciences, la physique ou les mathématiques.

Un texte de Jean-François Deschênes

La directrice générale de Technoscience Est-du-Québec, Jacynthe Côté, explique qu’il s’agit d’une expérience marquante pour les jeunes participants. « Souvent, on va beaucoup favoriser le sport et les sciences sont beaucoup laissées de côté. Cet événement-là peut leur montrer que ce n’est pas sorcier de faire des sciences. »

C’est une façon de vulgariser la science, de se développer et de susciter l’intérêt de la jeunesse.

L’organisation a choisi un jeune participant de Saint-Angèle-de-Méricie, Samuel Perreault, comme ambassadeur étudiant.

Celui qui étudie aujourd'hui en science au Cégep de Rimouski a participé à Expo-sciences trois fois pendant le secondaire et chaque fois, ses recherches ont été choisies pour représenter la province à la finale canadienne.

Mon but, c’est de les pousser à continuer à avoir une certaine curiosité et que lorsqu’ils ne comprennent pas quelque chose et qu’ils veulent approfondir un sujet, de toujours foncer.

Samuel Perreaul, ambassadeur étudiant pour Expo-sciences, Saint-Angèle-de-Méricie