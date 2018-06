La solitude, ennemi des cœurs malades

Le fait de vivre dans la solitude pourrait être un facteur important de décès prématuré, d'une détérioration de la santé mentale et d'une mauvaise qualité de vie chez les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire.

Un texte d'Alain LabelleLa chercheuse Anne Vinggaard Christensen et ses collègues de l’Hôpital universitaire de Copenhague au Danemark ont voulu connaître l’effet d’un réseau social déficient sur la santé du coeur des personnes seules.

La solitude est plus fréquente aujourd'hui que jamais, et plus de gens vivent seuls.

Anne Vinggaard Christensen