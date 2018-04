Le signal sismique de Lionel Messi

Lorsque l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi envoie le ballon dans les câbles, la ville tremble, littéralement. Si c'est d'abord pour s'amuser qu'une équipe de scientifiques a mesuré les secousses sismiques engendrées par les célébrations des fans, ce qu'elle a découvert pourrait s'avérer utile dans le domaine du génie civil.

Jordi Díaz et ses collègues de l’Institut des Sciences de la terre Jaume Almera, situé à Barcelone, ont posé un sismographe à 500 mètres du Camp Nou, domicile de la populaire équipe de soccer.

L'appareil était en fonction lorsque le FC Barcelone est passé à l’histoire, la saison dernière, en devenant la première équipe à combler un retard de quatre buts en Ligue des Champions.

L’équipe a remporté son pari contre le Paris Saint-Germain grâce à un but de dernière minute, arraché devant ses supporteurs. Les chercheurs affirment qu’au moment précis où les admirateurs du FC Barcelone se sont mis à sauter de joie, le sismographe démontre un pic d’activité clair, le plus important qu'il ait enregistré jusqu'à maintenant.

Du FC Barcelone à Bruce Springsteen

Selon Jordi Díaz, l’un des aspects fascinants de cette expérience est le contraste marqué entre les mouvements sismiques causés par une foule composée d’amateurs de sports et une foule de mélomanes.

Les scientifiques ont pu constater la différence lors d’un concert de Bruce Springsteen au Camp Nou. Au lieu de pics d’activité liés aux buts, ils ont identifié des schémas accolés au rythme de chaque chanson.

« On peut voir, grâce aux données sismiques, le moment où Bruce Springsteen passe d’une chanson à l’autre », affirme Jordi Díaz.

Lors de la célébration d’un but, on note que l’activité sismique augmente d’un coup. Pendant un concert de musique, on dénote plutôt ce qu’on a appelé des structures harmoniques, l’énergie suivant des amplitudes précises. C’est parce que les gens ne sautent pas, ils dansent. C’est le rythme qui est mesuré.

Jordi Díaz, chercheur à l’Institut des Sciences de la terre Jaume Almera de Barcelone