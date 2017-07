Les touristes aident les scientifiques aux Escoumins

Jusqu'à samedi, la population participe à recenser les organismes qu'on retrouve au fond du Saint-Laurent au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins. Pendant le BioBlitz du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, les visiteurs contribuent à un grand inventaire de la vie marine sous l'eau ou au sec.

Pour beaucoup de plongeurs, la base des Escoumins est un incontournable au Québec. Ils viennent de partout dans la province pour descendre dans les eaux froides du Saint-Laurent.

Cette semaine, ils sont invités à photographier les fonds marins et à partager leurs images avec les scientifiques pour les aider à identifier des plantes et des espèces.

Les gens avec leur certification de plongée peuvent arriver avec leur équipement. Les gens qui n'ont pas de certification peuvent louer de l'équipement pour faire de l'apnée nordique.

Des découvertes au sec

Ceux qui préfèrent rester au sec y trouvent aussi leur compte. À l'aide de loupes binoculaires, les visiteurs peuvent découvrir de minuscules organismes vivants qu'ils n'arrivent pas à voir à l'oeil nu.

Des interprètes sont sur place pour identifier les trouvailles et permettre aux visiteurs de les observer de près.

C'est impressionnant dans le fond, comment ça peut être minuscule et revu à l'oeil nu. Après ça, quand on va dans la mer ou dans le fleuve, je devrais dire, on ne voit plus les choses de la même façon.

Josée Côté, visiteuse