Notre système solaire serait particulier

Les exoplanètes en orbite autour d'une même étoile sont habituellement de taille similaire et à une distance régulière les unes des autres, contrairement à ce qui est observé dans notre système.

C’est le constat auquel est parvenue une équipe internationale dirigée par l'astrophysicienne Lauren Weiss, de l’Université de Montréal.

Les planètes d’un système ont la même taille et sont espacées régulièrement, comme des petits pois à l’intérieur d’une cosse. On n’observerait pas de tels schémas si la taille et l’espacement des planètes étaient aléatoires.

Lauren Weiss