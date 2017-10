Nouveau télescope pour le Club d’astronomie du Parc nature de Pointe-aux-Outardes

Le Club d'astronomie du Parc nature de Pointe-aux-Outardes s'est doté d'un nouveau télescope et d'un local destiné spécialement à ses activités.

« On a une belle roulotte de chantier installée avec une télévision pour permettre à monsieur Bénichou de faire son initiation à l’astronomie et de montrer des objets célestes, et ensuite on sort dehors pour faire de la visualisation avec le télescope », indique Daniel Lavoie, l’un des responsables du club.

Jusqu’à présent, les membres du club devaient se contenter d’apporter leurs télescopes personnels pour faire de l’observation. L’expérience est vraiment bonifiée avec l’acquisition de ce télescope de 45 cm de diamètre plus puissant que ceux utilisés auparavant. Le nouvel instrument peut aussi être manipulé à l’aide d’un ordinateur pour porter les images sur grand écran à l’intérieur de la roulotte, a expliqué Daniel Lavoie en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Plus le télescope est grand, mieux on voit les nébuleuses, galaxies et amas d’étoiles. Daniel Lavoie, un des responsables du Club d’astronomie du Parc nature de Pointe-aux-Outardes

Le Club d’astronomie du Parc nature de Pointe-aux-Outardes est de plus en plus populaire et de nouveaux membres se sont rajoutés récemment. « Je crois que l’on a eu plus de gens venus nous voir cette année que dans les 5 années précédentes », souligne Daniel Lavoie.

Érosion et relocalisation

La roulotte du club se trouve présentement près de l’entrée du parc, d’un lampadaire et d’une zone ayant été touchée par l’érosion l’hiver dernier.

« On va déménager près des bâtiments principaux, soit plus à l’intérieur de la côte et ça va nous avantager, on va être plus à la noirceur et surélevés », se réjouit Daniel Lavoie.