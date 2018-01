Place au Carnaval de Lorrainville

Au Témiscamingue, le 53e Carnaval de Lorrainville se tient cette fin de semaine au centre Richelieu. Plusieurs activités sont au programme de cet événement qui s'adresse aux petits et aux grands.

Avec les informations de Vanessa Limage

Il y aura notamment la tyrolienne, les tours de poney, la mini-ferme, le circuit de mini VTT, une exposition de vieilles motoneiges et des spectacles de musique.

Le président, Simon Gélinas, dit que le carnaval s'adresse à tout le monde.

« C'est un festival qui s'adresse vraiment [à tous], c'est intergénérationnel, on l'a toujours dit, on veut vraiment faire des activités pour tous, qu'on veut attirer tout le monde, autant les plus petits que les personnes âgées, il y en a pour tout le monde », explique Simon Gélinas.

Une soixantaine de bénévoles aident à préparer l'événement.

Le carnaval attire chaque année environ 8000 visiteurs de partout dans la région.

Pour le président, c'est un événement qui fait vibrer Lorrainville pendant toute la fin de semaine.

« C'est un dynamisme qu'on vient implanter dans la municipalité, c'est un sentiment d'appartenance, les gens, les bénévoles viennent se greffer au comité, les gens sont fiers d'avoir ces gens-là se greffer à eux » dit Simon Gélinas.

Pour une petite municipalité de 1300 habitants, c'est vraiment le fun de monter à 7 000 ou 8 000 personnes par week-end. Simon Gélinas

En plus de cette fin de semaine, il y a un autre événement à surveiller en mars avec le spectacle la Chicane qui célèbre ses 20 ans.