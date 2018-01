Santé cardiaque : il n'est pas trop tard pour les sédentaires!

Les personnes sédentaires reçoivent en cette nouvelle année un puissant incitatif à se remettre en forme. Selon un étude de médecins américains, les personnes inactives âgées entre 45 et 64 ans peuvent réduire de façon significative le risque de souffrir d'insuffisance cardiaque, malgré des décennies de sédentarité, en faisant de l'exercice.

Un texte d'Alain Labelle

Pour y arriver, ces personnes doivent cependant investir du temps et de l’énergie. Pour renverser la tendance, elles doivent réaliser des exercices aérobiques de quatre à cinq jours par semaine pendant deux ans.

Le Dr Benjamin Levine et ses collègues ont, dans un premier temps, analysé le cœur de 53 participants en santé de 45 à 64 ans, mais qui ne s’étaient jamais vraiment entraînés sur une base régulière.

Les participants ont été divisés en deux groupes, l'un suivant une routine d'exercices aérobiques qui progressait en intensité au cours des deux années et l'autre faisant du yoga, de l'entraînement d'équilibre et de musculation trois fois par semaine, également pendant deux ans.

Un entraînement correspondait à une session de 30 minutes, sans compter les étirements.

Les résultats montrent que le groupe faisant de l'exercice aérobique a présenté une amélioration de 18 % de son apport maximal en oxygène pendant l'exercice et une amélioration de plus de 25 % de sa plasticité dans le muscle ventriculaire gauche du cœur. Ces deux marqueurs sont reconnus comme des indicateurs d’un cœur en bonne santé.

Toutefois, aucune amélioration notable n’a été observée dans le deuxième groupe.

Nous constatons, d'une certaine manière, qu’il est possible de rajeunir ou de faire en sorte que les cellules du cœur, et aussi dans les vaisseaux sanguins d'ailleurs, ressemblent à des cellules plus jeunes grâce à un programme d'exercice.

Dr Richard Siow, King's College London