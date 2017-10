Tremblement de terre volontaire dans le Nord de l’Ontario 

Vous avez probablement croisé sur certaines routes du Grand Sudbury, de gros camions qui se suivent à la queue leu leu. Ce sont quatre camions équipés pour faire trembler la terre, dans le cadre d'un projet du Centre de recherche en exploration minérale (MERC) de l'Université Laurentienne.

Jusqu’à maintenant, ces camions ont parcouru 600 kilomètres.

Ils ont fait trembler le sol au Québec, notamment à Chibougamau, Malartic, Val-d’Or, Rouyn, puis en Ontario, à Larder Lake, Matheson, au sud de Gogama et dans le Grand Sudbury.

Le périple totalisant 900 kilomètres se poursuivra par la suite dans le Nord-Ouest ontarien, dans les régions de Beardmore, Geraldton, Atikokan, au nord de Sioux Lookout et à Dryden.

Des mastodontes

Les camions utilisés pèsent 29 000 tonnes métriques.

L’opération ressemble en tout point à une échographie Harold Gbson , directeur projet Metal Earth

Des capteurs sont placés sur l’accotement de la route. Des ondes sismiques et des vibrations sont envoyées dans le sol. L’effet ressenti est tout comme si un train passait tout près.

« On les utilise (les camions) pour examiner la croûte terrestre, et pour déterminer pourquoi il existe des districts miniers comme le bassin de Sudbury », explique le directeur du projet Terre métallique, Harold Gibson.

Les vibrations qui atteignent jusqu’à 40 kilomètres de profondeur transmettent une image et il est ensuite possible de faire une cartographie des roches géologiques, des failles, etc.

Projet Terre métallique (Metal Earth)

Il s’agit d’une très grande recherche scientifique, à laquelle se greffent des fonds fédéraux de 104 millions de dollars sur sept ans.

Le but est de comprendre l’évolution de la Terre et à quoi ressemble la croûte terrestre où il existe des gisements miniers, par rapport aux endroits où il n’y en a pas.

Les compagnies minières pourraient notamment utiliser les données afin de mieux localiser les gisements.

Le gouvernement pourrait lui évaluer le potentiel de ces ressources et leur valeur, tout en aidant à mieux planifier l’installation d’infrastructures dans le développement du Nord de l’Ontario.

