Un festival de rue consacré à la science dans 30 villes canadiennes

De la robotique au codage en passant par les vertus de la chimie, les petits et grands sont invités à participer à plus de 300 événements à saveur scientifique ce week-end dans 30 villes canadiennes. Science Rendezvous attire plus de 200 000 personnes annuellement.

Au centre-ville de Toronto, les promeneurs peuvent notamment en apprendre sur les insectes mutants et les bactéries fluorescentes et marcher à travers une reproduction du système solaire.

Ross Myher a participé aux activités du campus de l'Université Ryerson samedi matin avec ses jeunes enfants.

On a fait un circuit avec l'électricité. C'était une très bonne chose à faire, parce que les enfants ont une curiosité alors c'est comme jouer pour eux, mais ils apprennent toutes sortes de bonnes choses. Ross Myher

Le but de l'événement est de rendre la science accessible à tous et d'encourager les jeunes à envisager une carrière scientifique que ce soit en sciences appliquées, en mathématiques ou en ingénierie.

Elayna Skrava se promenait avec sa famille au centre-ville de Toronto samedi et est tombée sur un des événements par hasard.

La jeune de 9 ans rêve d'être vétérinaire et a particulièrement aimé les ateliers sur les insectes.

J'adore la science! En particulier les sciences de la nature. À l'école on apprend à fabriquer des ponts et on étudie les structures. Elayna Skrava

Mbonella Phiri-Nkomo, bénévole pour l'événement à l'Université de Toronto, espère justement que les activités inspireront les jeunes filles.

« C'est important de créer de la visibilité auprès des jeunes et de leur montrer la science de façon pratique en leur permettant de participer », dit-elle.

La science est partout. Ce n'est pas seulement une discipline à l'école, c'est la poursuite de la vérité. Kathleen Miller, directrice de Science Rendezvous

Et les événements ne se limitent pas aux grandes métropoles.

L'un des plus populaires se déroule à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest. Près de 10 % des 3200 habitants s'y rendent annuellement pour des activités d'artisanat, de télécommunications, et de robotique.

À Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, des bénévoles offrent des ateliers interactifs sur la science marine, les microorganismes et la recherche sur le diabète.

Science Rendezvous se déroule dans le cadre de l'Odyssée des sciences, un événement pancanadien présenté du 11 au 20 mai par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.