Une plongée dans l'océan Arctique diffusée en direct

Pour la première dans l'histoire du Canada, un groupe de plongeurs va diffuser en direct partout au pays sa plongée dans l'océan Arctique.

La plongée en direct sera diffusée depuis le quai nord à Cambridge Bay, au Nunavut. La retransmission en anglais aura lieu à 11 h heure du Pacifique et celle en français aura lieu à 13 h.

L’événement est organisé par deux diplômés de l’Université de Victoria, en partenariat avec l’expédition Canada C3. Cette dernière fait partie des festivités pour le 150e anniversaire du Canada et consiste en une expédition de 150 jours allant de Toronto à Victoria en passant par le passage du Nord-Ouest.

Les plongeurs seront équipés de masques et de radios et pourront, ainsi, répondre aux questions des spectateurs tout en nageant au milieu de la faune et de la flore marine. Des biologistes, qui seront à la surface, prendront aussi part à la discussion.

Les diplômés Mike Irvine et Maeva Gauthier, qui sont également cofondateurs du projet éducatif Fish Eye, ont organisé le spectacle sous-marin pour donner aux gens la possibilité de se connecter à « l'environnement arctique, la culture inuite et la recherche de pointe ».

« Nous allons donner aux gens l'occasion de voir l'invisible, en quelque sorte », a déclaré Mike Irvine à propos de l'aspect sous-marin. « Si vous avez toujours voulu voir la côte nord du Canada, c'est l'occasion de voir à quoi cela ressemble, en particulier dans la région de Cambridge Bay. »

Le jeune diplômé ajoute qu’il a fallu plus d’un an pour mettre le projet sur pied.

Les températures dans l'océan Arctique oscillent autour de zéro degré Celsius.

L’équipe va aussi rencontrer des aînés autochtones de la région afin d’apprendre au sujet de l’héritage de la communauté et transmettre ces connaissances aux spectateurs.