La combinaison d'une super lune, d'une deuxième pleine lune en un mois et d'une éclipse lunaire provoque un phénomène assez rare qui sera visible sur la côte ouest le 31 janvier prochain.

Il n’y a habituellement qu’une seule pleine lune par mois, or le phénomène se sera produit deux fois en janvier, ce que l’on appelle « Lune bleue ». Le mois de mars comptera également deux pleines lunes cette année.

La deuxième pleine lune de janvier se produira mercredi, en même temps que la première éclipse lunaire de l’année.

Cette combinaison donnera à la Lune une teinte rougeâtre puisque la Terre sera placée entre celle-ci et le Soleil, bloquant en partie son rayonnement. Un phénomène appelé « Lune de sang ».

Finalement, la Lune sera à son point le plus près de la Terre, le périgée, produisant une « super lune ».

Cette combinaison des trois facteurs astronomiques est assez rare et ne s’est produite en Amérique du Nord qu’il y a 152 ans.

Pour les habitants de la côte ouest canadienne, la Lune sera pleine et l’éclipse débutera vers 4 h 51 à Vancouver et se terminera à 6 h 07.

Dans l'est du pays, l'éclipse ne sera que partielle et sera visible en matinée, vers 7 h 30 à Toronto et vers 7 h 10 à Montréal et à Ottawa.