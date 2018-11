Même après toutes ces années qui se sont écoulées depuis votre naissance et donc votre présence sur la planète Terre, vous avez encore du mal à digérer l’hiver? Il est facile de comprendre pourquoi cette saison est moins attrayante que les autres… Neige, froid, verglas, neige, froid, verglas. On dirait parfois un cycle sans fin. Eh bien, voici une raison de vous réjouir, à l’approche de la saison froide : l’hiver serait apparemment bon pour la santé!

Le nez qui coule, les cils gelés, la neige sale de la rue qui tache les pantalons… D’accord, la liste des défauts de l’hiver est assez longue! Mais, n’oublions pas que l’hiver, c’est aussi les soupes réconfortantes, la magie de Noël et les pentes de ski. Bref, on pourrait s’obstiner pendant des heures sur les avantages et les inconvénients de la saison hivernale! Et si on jetait plutôt un œil à ses bienfaits sur la santé…

Une bonne bouffée d’air frais, ça fait du bien au cerveau!

Aller prendre une petite marche pour se changer les idées quand on ne voit plus clair est toujours une bonne idée. Il semblerait que ce soit encore plus bénéfique durant l’hiver. Effectivement, des études démontrent qu’une température froide a tendance à aider les gens à mieux se concentrer. Pour le boulot ou les études, ça importe peu : les problèmes ou les questionnements qui demandent un plus long temps de réflexion seraient plus faciles à résoudre en hiver qu’en été.

Une peau en santé

Règle générale : on a souvent l’impression d’avoir la peau plus sèche, voire craquelée, durant l’hiver, mais ne serait-ce qu’une illusion? Une température plus fraîche tend à emprisonner, d’une certaine façon, les vaisseaux sanguins sous la peau. Ainsi, vos rougeurs, surtout celles du visage, sont un peu moins apparentes.

Quand l’hiver devient une contre-attaque…

Le rhume, la grippe et la gastro sont les amis de PERSONNE… sauf de l’hiver, justement! Ce n’est jamais plaisant d’être malade, mais dites-vous que le rhume et la grippe vous protègent contre des infections plus graves. Ces petits malcommodes aident effectivement le système immunitaire à s’endurcir et à mieux se battre contre de gros malcommodes!

Bonne nuit, faites de beaux rêves!

C’est un fait : la température corporelle du corps humain baisse lorsqu’on dort. À l’évidence, il est ainsi plus facile de s’endormir l’hiver que l’été. On parle d’une différence qui peut aller jusqu’à deux heures de moins de virer d’un bord et de l’autre durant la saison froide. Mais saviez-vous qu’en plus, si vous réglez la température de votre chambre à coucher quelque part en 15,5oC et 19oC il vous est possible de brûler plus de calories durant votre sommeil? Eh oui, selon une étude, en maintenant une température moyenne de 18,5oC, certaines personnes peuvent brûler environ 7% plus de calories que celles dont le chauffage est réglé à 19,5oC en montant, durant la nuit.

Et puis, vous laisserez-vous charmer par l’hiver, cette année?

