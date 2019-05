Baissez vos vitres : c’est la Journée nationale du road-trip!

Et si vous avez un toit ouvrant, c’est encore mieux! Existe-t-il une sensation plus libératrice que d’être en voiture les cheveux au vent, la musique dans le tapis avec des heures de route devant vous, vous menant vers une destination précise ou indéterminée, sur un coup de tête? En plus, le road-trip se veut souvent une escapade plus accessible sur le plan financier. Eh bien cette année, on fête la toute première Journée nationale du road-trip et c’est aujourd’hui!

En effet, 2019 signe la première année de l’histoire à souligner le road-trip de façon officielle. À noter cependant que la date, elle, n’est pas fixe. Elle sera le vendredi avant le lundi de la fête commémorative « Memorial Day », aux États-Unis. Pour nos voisins du sud, cette période de l’année représente un peu celle qui enclenche le processus de la prise de vacances estivales. Il était donc logique de glisser au calendrier une journée dédiée au road-trip, à ce moment. Puis, selon de récentes statistiques, la popularité de ce type de voyage serait passée de 22% à 39%, au cours des dernières années. En d’autres mots : le road-trip la mérite sa journée!

1… 2… 3… Et hop derrière le volant!

La popularité du road-trip s’explique aussi en partie car il permet, d’une certaine façon, à chaque personne d’exprimer son « attitude voyage ». Ainsi, on découvre que 63% des personnes mentionnent que la musique est l’élément du road-trip qu’elles préfèrent. Il ne faut tout de même pas oublier à quel point les classiques jeux de mémoire, d’énumération ou de questions occupent aussi une place importante dans un véhicule, lors de longs déplacements!

À l’évidence, le côté sécuritaire et rassurant du road-trip est en mesure d’aller chercher de nombreux nouveaux adeptes. Effectivement, 59% des personnes disent qu’elles apprécient la liberté pratico-pratique de ce type de voyage qui leur permet autant de grignoter en voiture que d’arrêter spontanément au restaurant. Découvrir des petits bijoux culinaires locaux, c’est toujours intéressant. Puis, pour la pause-pipi, ce ne sont habituellement pas les options « propres » qui manquent, le long de la route. Bon, peut-être pas si vous êtes au milieu du désert pendant des heures, mais à vous de planifier.

C’est la fête!

Évidemment, si vous ne saviez pas que la Journée nationale du road-trip était inscrite à l’horaire aujourd’hui, il est peut-être un peu trop tard pour vous lancer sur la route. Ainsi, les organisateurs de cet événement proposent de plutôt partager vos collations de road-trip préférées avec des amis, des collègues ou encore avec votre famille ou votre tendre moitié. Le reste, c’est à vous de le recréer dans votre imagination…

Statistiques en rafales

72 % des femmes voyageront seules au moins une fois, au cours de leur vie.

% des femmes voyageront seules au moins une fois, au cours de leur vie. 38 % de ces mêmes personnes auront la piqûre du voyage en solitaire et voudront le refaire.

% de ces mêmes personnes auront la piqûre du voyage en solitaire et voudront le refaire. 65 % des femmes, même si elles sont en couple, aiment voyager sans leur partenaire.

% des femmes, même si elles sont en couple, aiment voyager sans leur partenaire. Sur la route, ce sont les collations salées (croustilles, arachides, craquelins, etc.) qui remportent la palme! Elles sont priorisées par 52% des personnes, lors d’un road-trip.

Alors, à quand votre prochain road-trip?

(sources : nationaldaycalendar.com, nytimes.com et solotravelerworld.com)