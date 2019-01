Bébés 2019 : la mode est au prénom court

La cigogne passera pour vous, cette année? Ou bien une de vos bonnes amies est sur le point de mettre un enfant au monde et c’est la bisbille générale car les futurs parents sont incapables de s’entendre sur le prénom de leur progéniture? Dans un cas comme dans l’autre, vous serez peut-être heureuse d’apprendre qu’en 2019, on refuse de se casser la tête : la tendance est au prénom le plus court possible!

Bon, il y a quand même des limites. Oui, on ose le dire! À l’évidence, il en revient aux parents de choisir le prénom de leurs enfants, mais sincèrement, à un certain point, il faut arrêter de faire preuve d’originalité. Par exemple, si vous aimez le prénom « Emma », personne ne va vous en vouloir de l’écrire comme tout le monde. S’amuser avec la formule très courte : « M-A », c’est non. OK, la petite pause jugement est terminée.

Ceci étant dit, c’est très intéressant de savoir que parmi les prénoms les plus populaires du moment au Canada, la plupart sont constitués de trois lettres seulement. On devine déjà que plusieurs enfants remercieront leurs parents lorsqu’ils apprendront à écrire, à l’école!

Les petites filles à trois lettres

Prendre un raccourci, dans la vie, qui ne dirait pas « oui » à ça? Eh bien, lorsqu’il est question de raccourcir un prénom tout en faisant en sorte qu’il ne soit pas trop perturbant et qu’il tienne la route, c’est davantage chez les bébés filles qu’on voit ça. Ainsi, « Anna » devient « Ana » sans problème et « Noah », prénom très populaire auprès des garçons, prend la tangente féminine en se transformant en « Noa ».

Les petits gars à quatre lettres

Un prénom à trois ou à quatre lettres? Là est la question! En effet, chez les nouveau-nés garçons, mis à part les surnoms devenus prénoms Léo et Max, la majorité des prénoms contiennent quatre lettres plutôt que trois. Mais bon, on s’entend que Jack, Liam et Luca sont tout de même beaucoup moins longs que Louis-Philippe, François-Étienne ou Charles-Olivier!

Et les plus populaires sont…

Finalement, parce qu’on semble avoir une curiosité inexpliquée – mais très saine, il est important de savoir faire la différence – pour les prénoms les plus populaires chez les bébés, voici le petit top 10 chez les filles et les gars, présentement au Canada :

Filles

Ava Mia Ivy (tiens, tiens : est-ce inspiré de la fille de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy?) Zoé Eva Léa Ana Aria (à l’évidence, la télésérie Les menteuses est encore populaire, car on n’entendait rarement le prénom de ce personnage, avant…) Emma Ella

Garçons

Liam Jackson Noah (reste à savoir si la nouvelle tendance au féminin l’emportera sur le classique au masculin, un jour, car « Noa » est tout de même en 33e position, sur 50, chez les filles…) Lucas Logan Oliver (la formule « Olivier », à la québécoise, est aussi très gagnante!) William Benjamin Mason Grayson

Alors, la tendance du prénom court, vous pensez adhérer ou non?

