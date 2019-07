Bon appétit : c’est la Journée nationale de la lasagne!

Impossible de ne pas avoir une petite pensée aujourd’hui pour celui qui est probablement le chat fictif le plus populaire, c’est-à-dire le seul et unique Garfield! En effet, en ce 29 juillet on a envie de se joindre à Garfield pour savourer une délicieuse part de lasagne ou, du moins, rêver qu’on est en train de la déguster. Fort probablement un des mets les plus appréciés de la cuisine italienne, la lasagne se mérite certainement sa journée officielle.

Traditionnelle à la viande, végétarienne, au saumon, aux fruits de mer, avec du fromage mozzarella, du parmesan ou de la ricotta, une chose est certaine : la lasagne est un des mets qui a le plus souvent été revisité depuis son invention, quelque part au XIIIe siècle, semblerait-il. Il existe même une recette de lasagne qu’on peut faire cuire au lave-vaisselle!

La lasagne à la québécoise

Selon des sondages, la lasagne serait le repas italien le plus populaire, tout juste derrière la pizza et le spaghetti à la sauce bolognaise. Ça, ce serait une statistique relevée à l’échelle mondiale… Petit fait fort intéressant, maintenant : une étude réalisée en 2016 auprès de 3000 Canadiens révèle que, chez nous, la lasagne est le mets « réconfortant » par excellence! Les Québécois en particulier sont ceux qui apprécieraient le plus prendre le temps de déguster une grosse part de lasagne, tout en buvant un verre de vin. C’est apparemment ici, au Québec, qu’on aime le plus cuisiner des plats typiquement italiens. À titre d’exemple, l’Alberta apprécierait rendre hommage à la cuisine vietnamienne, alors que ce sont les mets mexicains qui domineraient en Saskatchewan et au Manitoba.

Psitt : au cours de la même étude, on découvrait que le chocolat est le petit plaisir coupable des Canadiens, alors que la pomme de terre et la banane sont respectivement leur légume et leur fruit favoris.

Garfield, le roi de la lasagne

Si le personnage animé Garfield devait se voir remettre une couronne, c’est clair qu’elle serait confectionnée avec des nouilles à lasagne! Jim Davis, le créateur de Garfield, a décidé que la lasagne serait le mets préféré de son chat orange, parce qu’il aime lui-même en manger le plus souvent possible. Il aurait par la suite reçu des tonnes de messages de personnes lui disant que leur propre chat raffole aussi de la lasagne!

Shutterstock - oxyzay

Dans les faits, il a déjà dit qu’il aurait dû sélectionner la pizza comme étant l’obsession de Garfield, car la lasagne s’avère plus ardue à dessiner que la pizza! Quelques faits rigolos sur Garfield et la lasagne :

À l’époque où la lasagne a vu le jour, la tomate était toujours « inconnue » en Europe, ce qui veut dire que la recette d’origine ne contenait pas de tomate.

La recette de la lasagne de Garfield contiendrait des pâtes, des tomates, des oignons, de la saucisse (vraiment?!), ainsi que du fromage mozzarella et ricotta.

Un plat de cuisson typique, utilisé pour faire cuire une lasagne au four, mesure 17, 6 cm par 8, 8 cm.

Chaque fois que Garfield mange une lasagne, il consommerait en moyenne 1350 calories. Normalement, un chat de son âge et de sa « stature » devrait plutôt s’en tenir à 550 ou 600 calories par jour.

Le mot lasagne signifierait « trépied de cuisine » et ferait référence au plat utilisé pour la cuisiner, initialement.

Un vrai glouton, Garfield peut engloutir une lasagne en un temps record : on parlerait précisément de 1, 25 secondes!

À ne pas essayer à la maison… Bon appétit!

(sources : foodandwine.com, nationaldaycalendar.com, mobile-cuisine.com et globalnews.ca)