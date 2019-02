C’est la Journée des femmes vétéranes de l’armée

Sacrifier sa vie pour défendre son pays. Pas une décision à prendre à la légère! S’enrôler dans l’armée est un choix de vie qui attire un mélange d’émotions de la part des proches d’une personne : certains ressentiront un sentiment de fierté, d’autres seront confus, voire fâchés… Cependant, tous peuvent s’entendre pour dire que l’implication et le dévouement des femmes vétéranes ne doit pas passer sous silence. C’est pourquoi le 19 février, c’est leur journée!

Aux États-Unis, on compte près de deux millions de femmes vétéranes. C’est pour rendre hommage à toutes ces femmes – et celles qui suivront – que l’organisation Vet Girls ROCK a été fondée, en 2017. Ainsi, les femmes visent à se soutenir durant leurs années de service dans l’armée américaine, mais aussi après, une fois qu’elles sont de retour à la maison. Que ce soit pour un support moral, pour planifier des événements ensemble ou simplement pour jaser de leur expérience, les femmes vétéranes de ce mouvement souhaitent être là l’une pour l’autre. Du coup, l’organisation a officiellement créé la journée « Vet Girls ROCK Day », le 19 février.

Une journée pour se souvenir…

Malgré la grande implication des femmes dans l’armée, celles-ci ont parfois l’impression qu’elles sont un peu mises de côté, oubliées… Pourtant, leur présence au sein des forces militaires est aussi importante que celle des hommes! La journée bien spéciale du 19 février vise donc également à souligner cette grande expérience de vie hors du commun. Puis, à rendre hommage à leurs nombreux accomplissements et sacrifices, mais surtout à célébrer ces liens uniques qui les lient les unes aux autres, pour le restant de leur vie.

En ce 19 février, les femmes vétéranes invitent leurs semblables à se reconnaître entre elles et à prendre contact pour se soutenir, pour se rappeler et pour rendre la transition plus facile entre le départ de l’armée et le retour à la réalité.

Ici, au Canada

D’une certaine façon, on entend plus souvent parler des femmes de l’armée américaine. Cependant, leur présence se fait bien sentir aussi, par chez nous. Par exemple, la représentation des femmes dans les forces armées canadiennes – communément appelées FAC – est passée de 11, 4% en 2001 à 15, 3% en 2018 (en date du mois de janvier). Toujours durant la même période (janvier 2018), les FAC comptaient un nombre total de 93 578 militaires. Parmi ceux-ci, 14 434 étaient des femmes.

Bref, en cette journée du Vet Girls ROCK Day, pourquoi ne pas avoir une petite pensée pour toutes ces femmes vétéranes, inspirantes et fortes?

(sources : nationaldaycalendar.com, vetgirlsrock.com et forces.gc.ca)

