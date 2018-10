C’est la Journée mondiale du chocolat!

Aujourd’hui, il est important que vous preniez le temps de croquer ne serait-ce que dans une minuscule miette de chocolat, car c’est son anniversaire! Effectivement, le 1er octobre est la Journée mondiale du cacao et du chocolat. Pour l’occasion, voici quelques faits méconnus sur cette sucrerie adorée. Parce que toi, chocolat, qu’on t’aime un peu, beaucoup ou à la folie importe peu : une chance que tu fais partie de notre vie!

Du goût… et de l’énergie à la tonne

Qu’il soit brun, noir, blanc, à la framboise, au café, au caramel à la fleur de sel ou encore au piment, le chocolat, c’est toujours comme une explosion de saveur dans la bouche et ça fait du bien! Justement, si on associe souvent sa consommation à un effet de bonne humeur instantané ou, du moins, une parcelle de positivité sur le moral lors d’une journée plus sombre, saviez-vous qu’il vous procure réellement de l’énergie? Effectivement, il semblerait qu’un seul petit carré de chocolat est en mesure de vous inciter à vous lever pour marcher 50 mètres. Bref, il vous procure suffisamment de carburant pour parcourir cette distance… assez courte – on va se le dire – mais c’est déjà ça!

Le chocolat blanc : un imposteur?!

Vous êtes une amatrice inconditionnelle de chocolat blanc? Désolé de vous décevoir, mais techniquement, puisqu’il ne contient ni cacao (ni liqueur de cacao), le chocolat blanc n’est pas réellement du chocolat. Mais bon, on s’entend que ça serait assez dommage de commencer à l’appeler « friandise blanche qui ressemble à du chocolat » du jour au lendemain!

Les multiples bienfaits du chocolat noir

Si vous êtes plutôt une gourmande avouée qui se délecte quotidiennement de chocolat noir, sachez que votre santé vous remercie! Cette sorte de chocolat est reconnue pour stimuler la mémoire et l’attention. Puis, plusieurs consommateurs de chocolat noir excellent apparemment dans la résolution de problèmes. Pourquoi? Parce que sa consommation augmente la circulation et le rythme de flux sanguin en direction du cerveau. En prime : il est bourré d’antioxydants, ce qui aide à prévenir les maladies du cœur. Il y a quand même des limites, là : rappelez-vous que la modération a bien meilleur goût.

Meilleur que le sexe?

Il ne faudrait jamais être surpris d’entendre une femme dire qu’elle préfère le chocolat au sexe… Une étude a d’ailleurs déjà révélé que 52% des femmes britanniques opteraient toujours pour du chocolat plutôt qu’une relation sexuelle, si on leur en donnait le choix! Une raison bien scientifique se cache derrière ce fait curieux : le chocolat contient de la phényléthylamine une substance naturellement sécrétée par le corps humain qui est, entre autres, responsable du désir et de l’attirance. Il n’est donc pas surprenant de constater que 15% des hommes et 30% des femmes peuvent développer une dépendance au chocolat.

Bonne journée à toi, cher chocolat!

