Toutes les années, le dimanche le plus près du 26 août, les hommes et les femmes sont appelés à enlever leur chandail, leur chemise, leur camisole, bref à se dénuder la moitié haute du corps question de célébrer comme il se doit le « Go Topless Day »! Ça tombe bien : cette année, le 26 août est justement un dimanche, alors c’est ce week-end que ça se passe. Tout le monde les seins à l’air!

Le 26 août 1920, les femmes obtenaient enfin le droit de vote aux États-Unis. D’où la raison pourquoi le 26 août est la journée internationale pour l’égalité des sexes. Bon, au Québec, on a dû attendre jusqu’en 1940, mais là n’est pas la problématique soulevée aujourd’hui… Alors qu’on entre justement dans une autre période électorale, ça serait bien de se rappeler pourquoi il est important de souligner l’égalité des sexes en ôtant notre chandail… et notre soutien-gorge.

Un Canada pas uni

On a beau dire que l’endroit où le nightlife canadien est le plus wild est probablement Montréal, la province de Québec se montre bien prude sur d’autres aspects! Effectivement, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont, pour l’instant, officiellement les deux seules provinces où il est permis aux femmes de se promener les seins nus. Il y en a donc qui ont compris plus rapidement que d’autres que faire prendre l’air à notre poitrine, ça fait du bien et c’est important.

Je veux de l’air!

De plus en plus de recherches démontrent qu’il existe de nombreux bienfaits à s’exposer les mamelons – qu’ils soient masculins ou féminins – une fois de temps en temps. La nudité (ça peut être du corps au complet, dans le cas présent) est bonne sur le plan physique, car donner une pause de tissu qui nous frotte sur la peau nous permet justement d’avoir une peau plus belle et en santé. Évidemment, dormir nu ça fait du bien, car ça aide le corps à retrouver sa température normale, celle qu’il devrait toujours avoir. Finalement, sur le plan mental, la nudité est bonne pour se redonner confiance en soi et pour abaisser toute barrière ou préjugé. Parce que tout le monde est pareil dans la tenue d’Adam et d’Ève!

Tout le monde au parc Mont-Royal!

Bref, pour célébrer la libre expression des tétons, un gros rassemblement aura lieu ce dimanche 26 août au parc Mont-Royal, précisément au Monument George-Étienne Cartier, de 13 h à 16 h.

1, 2, 3… go : que tout le monde enlève son chandail en même temps!

