Ces aliments naturellement antidépresseurs

On ne peut pas y échapper : il commence à faire sombre de plus en plus tôt! Même si l’automne est une superbe saison, avec ses splendides couleurs et ses petits plats réconfortants, elle joue beaucoup sur notre moral… Justement, en parlant de repas qui font du bien, des chercheurs de la Nouvelle-Zélande ont récemment dressé une liste des aliments naturellement antidépresseurs. On vous le dit, c’est le temps de faire le plein de fruits et de légumes!

Vive le cru! Sans farce, vous devriez sérieusement songer à faire de ces trois petits mots votre nouvelle philosophie de vie. Effectivement, il est important de manger beaucoup de fruits et de légumes – point à la ligne – puisqu’ils sont bourrés de vitamines et de minéraux, mais les manger crus plutôt que cuits est fortement recommandé. Pourquoi? Parce que les micronutriments qu’ils contiennent sont plus facilement absorbés à l’état cru qu’après une baignade dans l’eau bouillante ou un séjour dans le fourneau. Ces mêmes nutriments auraient un effet direct sur l’humeur et la santé mentale en général d’une personne.

Quoi mettre dans votre assiette au quotidien?

On aime ça quand c’est clair, net et précis! Ça tombe bien, car ces mêmes chercheurs Néo-Zélandais sont allés jusqu’à établir un Top 10 des meilleurs aliments naturellement antidépresseurs. Les voici (dans le désordre) :

les agrumes

les baies

la banane

la carotte

le concombre

le kiwi

la laitue

le pamplemousse

la pomme

les légumes à feuilles vertes et foncées

Parmi ces derniers, on retrouve notamment la bette à carde, le chou frisé (communément appelé « kale » comme le veut la tendance), le rapini et la roquette.

Pour varier votre menu

En même temps, il demeure important de garder en tête que le fait de simplement diversifier votre menu, jour après jour, peut apporter de la couleur et de la vie dans votre assiette! Nécessairement, votre humeur s’en verra positivement influencée. À titre informatif, aux dix fruits et légumes énumérés plus haut, les spécialistes en nutrition mentionnent qu’on peut ajouter le céleri, le champignon, le chou (traditionnel), l’oignon rouge et la tomate.

Chassons ensemble la déprime de l’automne!

Alors, adopterez-vous la tendance pro-santé et bonne humeur des fruits et légumes crus, cet automne?

