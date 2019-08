Chantez tous les jours et vous vivrez plus longtemps!

Vous avez l’habitude de fredonner une chanson sous la douche tous les matins? Vos proches vous disent parfois que votre voix est loin d’être agréable, mais vous vous en fichez et vous continuez de chanter votre pièce préférée? Eh bien, vous avez une attitude gagnante! En effet, de récentes études démontrent que non seulement chanter est bon pour la santé, mais ça pourrait même prolonger votre espérance de vie…

Vous avez peut-être déjà remarqué que chanter vous rendait de bonne humeur. Il est vrai que quand vous vous perdez quelques instants dans une chanson que vous appréciez, vous pouvez complètement déconnecter et vous évader dans un autre univers… Bon, peut-être pas à ce point, mais il n’est pas nécessaire de faire des études à ce sujet pour savoir que la musique fait vivre une tonne d’émotions et elle nous fait parfois un bien fou, on va se le dire! Ceci étant dit, savoir qu’il y a une relation entre chanter et l’espérance de vie d’une personne, ça c’est intéressant.

Chanter longtemps, longtemps, longtemps

Apparemment, les bienfaits de la musique se font le plus ressentir quand une personne chante. C’est simple, dans le fond : ainsi, l’esprit, le corps et l’âme de la personne sont tous sollicités en même temps. Ça, c’est le côté plus spirituel de la chose, disons. Scientifiquement parlant, chanter libère des endorphines qui en viennent à produire du plaisir et, en bout de ligne, diminuent l’anxiété. D’autres recherches auraient prouvé que chanter pouvait produire, à un certain niveau (même si bas) du cortisol. En plus d’aider à réduire le stress, celui-ci aurait un impact positif sur le système immunitaire. Certains vont même jusqu’à dire que chanter serait aussi bon que le yoga, pour la santé.

Prenez une grande respiration

À l’évidence – et ça tous les chanteurs professionnels de ce monde pourraient vous le dire – chanter a un impact direct sur la respiration. Le chant en vient à faire travailler les groupes musculaires du haut du corps ce qui est un plus pour la santé des poumons et du cœur. Une personne atteinte de la maladie de Parkinson qui chante fréquemment pourrait même observer une amélioration au niveau de sa voix.

Petit fait intéressant : deux personnes qui se donnent en spectacle vocal en même temps pourraient voir leurs battements de cœur se synchroniser!

Bref, même si vos proches se plaignent parfois que vous leur cassez les oreilles, ça vaut la peine de persister, comme vous pouvez le voir!

(sources : sain-et-naturel.com et ici.radio-canada.ca)