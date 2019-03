Chut : c’est la Journée nationale de la sieste!

Il vous arrive de regarder votre chat ou votre chien pendant qu’il roupille, à n’importe quelle heure de la journée, et de l’envier? Ça vous prend tout votre petit change pour ne pas vous mettre en boule à ses côtés sur le divan ou même sur la carpette du salon? C’est avec beaucoup de plaisir – et un bâillement parce que tsé, le changement d’heure – qu’on vous annonce qu’en ce 11 mars, vous pouvez faire une sieste car, surprise, c’est la Journée nationale de la sieste!

Saviez-vous que l’être humain est la seule créature terrestre, ou le seul mammifère, si vous préférez, qui ne fait pas systématiquement de sieste? En fait, l’humain, contrairement au chat, à l’ours, au lièvre, au renard et à toute la ribambelle d’animaux de cette belle planète, est le seul à planifier ses siestes ou à les retarder, voire les annuler, quand il est trop occupé. Bon, on s’entend que d’imiter l’ours et d’hiberner tout l’hiver ne serait pas l’attitude la plus proactive à avoir, même si c’est très tentant, mais une petite sieste une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne! Dans les faits, c’est même plus que bénéfique pour votre santé.

Pourquoi la sieste se mérite-t-elle une journée officielle?

Non, ce n’est pas une coïncidence si la Journée nationale de la sieste se célèbre le lendemain du début de l’heure avancée. C’est même voulu, car s’il y a une journée où vous avez tendance à être fatiguée, c’est bien celle-là. Pour l’origine du jour de la sieste, il faut remonter à 1999. C’est un enseignant de l’Université de Boston qui a décidé de lancer le mouvement, afin de sensibiliser monsieur et madame tout le monde aux bienfaits de la sieste. Par exemple :

les personnes qui font au moins trois siestes par semaine réduiraient de 37% leurs chances de mourir des suites d’un problème cardiaque.

une sieste vous permettrait ensuite d’être 34% fois plus concentrée sur vos tâches à accomplir et donc, d’être plus performante au boulot.

les experts du sommeil (au sein du milieu de la santé, pas ceux qui confectionnent des taies d’oreiller, quand même!) recommandent une sieste de 20 à 30 minutes. En plus de vous donner un sommeil récupérateur, il semblerait qu’en bout de ligne, ça vous aiderait à améliorer votre vigilance…

La sieste autour du monde

Apparemment, nous, les Nord-Américains, sommes des petites bibittes bien particulières. Effectivement, de nombreux habitants d’autres pays – l’Espagne et l’Italie, notamment – font religieusement une sieste tous les jours, en début d’après-midi. Cette tradition santé est même respectée par les propriétaires de plusieurs commerces qui ferment leur porte parfois de 14 heures à 15 heures ou jusqu’à 16 heures. Mais non, pas ici au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis, d’ailleurs. Est-ce trop demander, une petite sieste?

Sans farce, en ce 11 mars, si vous en avez l’occasion et que l’envie vous en prend, il est bien simple de célébrer la Journée nationale de la sieste de la seule façon possible : faites un petit somme, cet après-midi!

(sources : daysoftheyear.com et fox8.com)

