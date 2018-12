Comment mettre de la bonne humeur dans votre salon?

En cette période festive de l’année, les décorations de Noël sont de mise et envahissent le salon de bien des personnes! Cependant, une nouvelle année se pointera bientôt le nez, alors oubliez un instant votre sapin et vos guirlandes… Qui dit « nouvelle année » dit « résolution » et la vôtre pourrait être de mettre une touche de bonne humeur dans votre salon! Voici exactement comment y parvenir…

Évidemment, la couleur des murs d’une pièce a beaucoup à voir avec le ton que vous souhaitez lui donner. On le sait : inconsciemment ou non, les couleurs nous affectent. Mais, il est important de voir plus loin que la teinte de la peinture que vous choisissez… Vos meubles aussi ont leur mot à dire dans l’humeur générale qui règne dans votre maison! Ainsi, la meilleure façon d’égayer un salon et de vous assurer que votre famille et vos invités aient un sourire contagieux aux lèvres se résumerait en deux mots : « divan » et « jaune ».

Osez le jaune!

Longuement boudée car jugée trop criarde, la couleur jaune s’impose de plus en plus, que ce soit du côté de la mode vestimentaire ou de la décoration. Eh bien, sachez que le jaune est loin de vouloir céder sa place nouvellement acquise dans votre cœur à d’autres teintes! Le cerveau humain a tendance à capter rapidement cette couleur, même si elle se trouve en petite dose. Bon techniquement, ce sont les yeux qui la captent, puis ils envoient un message à leur boss (ça, c’est votre cerveau) en moins de deux. Ainsi, avoir un canapé jaune qui trône au milieu de votre salon attire non seulement le regard, mais donne envie d’être de bonne humeur. Il en revient à vous de choisir le jaune qui représente davantage un rayon de soleil à vos yeux : vif, moutarde ou un citron très pâle. Puis, si votre sofa est neuf et que vous souhaitez tout de même ajouter de la bonne humeur à votre salon, on s’entend qu’il n’est pas nécessaire de vous en acheter un autre immédiatement. Vous pouvez très bien trouver une housse pour le recouvrir ou ajouter plein de coussins de la couleur jaune! À noter qu’un divan jaune pourrait aussi vous aider à être plus optimiste ainsi qu’à prendre des décisions mieux éclairées.

Une autre couleur à garder en tête…

Maintenant que vous savez comment répandre la joie de vivre dans votre salon, vous serez certainement heureuse d’apprendre que la couleur Pantone de l’année 2019 vient aussi d’être annoncée! Il s’agit du Corail Vivant, un orange légèrement rosé avec des petites touches dorées. Ça fait changement de l’Ultra Violet, celle de 2018.

Vous voyez : c’est une si bonne idée d’oser faire de votre vie une vie plus colorée!

