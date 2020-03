Restez à la maison. C’est le mot d’ordre pour tenter le plus possible de contrer la propagation du coronavirus (COVID-19). Avec la fermeture des écoles et des garderies, vous êtes peut-être vous-même en isolement avec vos enfants. Si l’inspiration vous manque pour tenter de les divertir – et de vous amuser, aussi, c’est important de se changer les idées – voici notre top 5 des jeux de société vintage à redécouvrir, lors de ce congé forcé!

Psitt : ces jeux sont amusants entre adultes aussi, tsé!

À l’évidence, pour des mesures de sécurité, si ces jeux ne se retrouvent pas dans votre coffre aux trésors personnel « d’antiquités », il est fortement recommandé d’opter pour l’achat en ligne et la livraison à domicile (le livreur peut laisser le paquet devant votre porte et vous le ramassez une fois qu’il a quitté).

1. Destins

Est-ce que toute la famille est prête à tourner la roue du destin et à faire avancer sa petite voiture sur la route de la vie? Initialement créé en 1861, monsieur et madame tout le monde est surtout familier avec la version réinventée de 1992 (une autre mise à jour a été faite en 2008). L’objectif? Accumuler et dépenser de l’argent de façon responsable lors de toutes les étapes de la vie normale, jusqu’à la retraite des petits pions (dans ce cas, des voitures).

2. Mille Bornes

amazon.ca

Bouclez votre ceinture et préparez-vous pour la course automobile la plus sécuritaire, oui – car elle se joue avec des cartes – mais également la plus imprévisible possible… Conçu en 1954, on dit que ce jeu s’écoule encore à quelques milliers d’exemplaires à travers le monde, chaque année. Son objectif? Atteindre 1000 bornes (des kilomètres) et ce en risquant quelques crevaisons et pannes d’essence imposées par d’autres joueurs, en cours de route.

3. Opération

amazon.ca

Mis à part le fait que ce jeu de société est rattaché au milieu de la santé, il est très rigolo et parviendra à faire sourire toute la famille, pendant un moment. Inventé en 1965, sa version commercialisée en France porte le nom de « Docteur Maboul »! Son objectif? Opérer le patient en enlevant des éléments (clé à la cheville, cœur brisé, os électrique, etc.) à l’aide d’une petite pince sans toucher les rebords des cases. En cas d’échec, le nez du patient s’allume.

4. Hamburger

fr-ca.facebook.com/The-Hamburger-Game

Question de vous ouvrir l’appétit quelque part entre la collation d’après-midi et le souper, tsé! En plein le type de jeu (créé en 1989) où on ne se casse pas trop la tête… juste un peu pour mémoriser où se trouve chaque élément, sur la planchette, essentiel à la concoction de tout hamburger digne de ce nom. Son objectif? Parvenir à compléter un hamburger complet en gardant le pain pour la fin, ça va de soi.

5. Twister

amazon.ca

Parce que oui, il est important de se dégourdir les jambes et de rire un bon coup, en cette période d’isolation et de congé forcé. La toute première édition de ce jeu date de 1966. Sa roulette indique aux joueurs quel pied poser sur quelle couleur, quelle main déplacer vers quel rond : bref, son concept ne pourrait pas être plus simple. Son objectif? Demeurer le dernier sur le tapis de jeu, les autres joueurs étant tombés. Petite recommandation : un peu d’étirements avant, svp!

Et de grâce, laissez votre planchette Ouija tranquille, bien rangée à sa place. Il me semble qu’on n’a pas besoin d’ondes négatives supplémentaires à lancer dans l’univers, en ce moment…