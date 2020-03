COVID-19 : Appel du gouvernement au bénévolat! Pouvez-vous aider?

En cette période de crise mondiale liée au coronavirus (COVID-19), il est primordial de rester à la maison. Cependant, alors que plusieurs Québécois font face à une perte d’emploi en raison de la fermeture des services non essentiels, l’achalandage dans des organismes tels que les banques alimentaires promet de devenir plus important et ce, aux quatre coins de la province. Le premier ministre François Legault vient de lancer un appel à tous : pour ceux qui le peuvent, c’est le temps de faire du bénévolat!

Vous avez moins de 70 ans? Vous ne présentez aucun des symptômes liés à la COVID-19 (ni de symptômes grippaux)? Vous avez du temps à offrir, car vous avez perdu votre emploi, ou simplement parce que vous voulez le faire? Eh bien, si vous répondez à ces conditions, c’est tout le Québec qui a besoin de vous… et qui vous remerciera de donner un coup de main dans cette période de crise.

Une nouvelle plateforme pour faciliter l’accès au bénévolat

Comme le premier ministre François Legault le mentionne, on fait présentement face à la plus grande bataille de notre vie collective, au Québec. Ainsi, ce n’est pas de le temps d’abandonner : il faut se serrer les coudes et être solidaires! Pour ceux qui sont en mesure de faire du bénévolat, évidemment. À noter que ce sont tous les organismes communautaires de la province qui ont besoin d’aide.

Question de faciliter la communication entre ces organismes et les Québécois qui peuvent prêter main forte, chaque organisation peut s’inscrire sur le nouveau portail (en ligne) Jebenevole.ca. Il y sera ainsi plus facile de voir, selon la région où vous habitez, quels organismes pourraient avoir besoin de vous.

Unsplash - Neidy Marrero

Évidemment, il est important de se rappeler que lors de tout type de bénévolat, il faut continuer de respecter les bases et règlements sécuritaires :

aucun rassemblement

se tenir à 2 mètres des autres personnes

se laver fréquemment les mains (même si vous portez des gants)

Une plateforme Web qui s’occupe de jumeler des centres d’action bénévole du Québec et des organismes sans but lucratif avec des bénévoles généreux, ça met du baume au cœur en ces temps difficiles.

(sources : fil-information.gouv.qc.ca et jebenevole.ca)

