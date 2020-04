Si comme nous, vous voyez touuuuuuuutes les nouvelles, les articles, les vidéos, le résumé du point de presse quotidien, tous autant positifs que négatifs, passer sur le web depuis le début de la période de confinement en raison de la Covid-19, vous ne devez pas trouver facile de prendre une vraie pause mentale.

Chez Sympatico, nous avons eu l'idée de regrouper les articles et les vidéos les plus «feel good» du moment, juste pour nous motiver et nous changer les idées, un peu.

Un premier point positif, selon Ginette Blais, nous sommes présentement dans un point tournant, en direction vers la période de prédéconfinement. *YAY*

Voici un top 10 des articles ou vidéos qui ont attiré notre attention cette semaine!

10. La boule de cristal

Sympatico

Dans le cadre de la nouvelle websérie «L'art divinatoire», le sujet de la semaine: La boule de cristal! Saviez-vous que c'est un outil divinatoire qui amplifie la clairvoyance et les facultés médiumniques. Ginette Blais explique son origine et comment l’utiliser.

Voir plus sur le site

On aime, car: Selon nous, c'est l'objet LE PLUS mystérieux que nous avons vu dans la série. Nous étions sur le plateau lors de la production de la série. Un grand magnétisme était palpable pour toute l'équipe de tournage sur le plateau. L'énergie était à son plus survolté dès que Ginette a placé la boule de cristal sur la table. Découvrez combien de gens dans notre communauté ont une boule de cristal à la maison, selon notre sondage réalisé cette semaine sur la page Facebook de Sympatico.

9. Prendre un bain : 10 bienfaits réels sur la santé

Shutterstock

Prendre un bain est un de ces rares gestes qui combinent l’hygiène, le loisir et la santé. Découvrez 10 bienfaits réels de prendre un bain sur la santé.

Voir plus sur le site

On aime, car: C'est si important de prendre un temps de pause, relaxer durant cette période de pandémie. Mention spéciales aux gens qui «capote» sur les huiles essentielles et les chandelles à l'eucalyptus (NOUS!!). Ça permet de mieux respirer.

8. Faites de votre chambre la parfaite chambre anti-stress…

Shutterstock - Scott-lee

Vous désirez voir votre niveau de stress baisser quand vous entrez dans votre chambre? Découvrez ces 8 éléments anti-stress!

Voir la suite sur le site

On aime, car: Dans cet article, nous avions testé les draps Casper. C'est réellement notre produit chouchou de tous les produits reçus en 2019. Le produit est vraiment bien conçu. Il est clairement plus difficile de bien dormir en cette période stressante depuis le début de la pandémie. Tout est dans les détails, et une bonne séance de méditation (nous utilisons Simple Habit), et le dodo se passe beaucoup mieux chez nous puisque nous utilisons ces draps justement présentement.

7. 9 nouveautés Crave et Netflix à regarder ce week-end!

Warner Bros. Pictures/Crave

Des films et séries à regarder en rafale tout le weekend!

Voir plus sur le site

On aime, car: Une des suggestions de Lysandre «Stronger Together, tous ensemble», mettant en vedette plusieurs artistes, militants, acteurs et athlètes canadiens, vise à soutenir les travailleurs du domaine de la santé pendant la crise de la COVID-19! On y retrouvera entre autres Céline Dion, Michael Bublé, Marie-Mai, Jason Priestley (que nous avions rencontré lors de son plus récent passage à Montréal) et Shania Twain. À voir dès dimanche à 23h sur Crave, tout de suite après sa diffusion sur VRAK!

6. COVID-19: on fait quoi après?

Mika Baumeister / Unsplash

Avant de reprendre une vie “normale” suite à la crise sanitaire causée par la COVID-19, on vous suggère un petit temps de réflexion sur le lien entre la pandémie et la crise environnementale.



Voir plus sur le site

On aime, car: D'un point de vue personnel, habitant dans la grande région de Montréal, nous voyons le trafic aérien diminuer considérablement. Et puisqu'il faut voir le positif, il y a plusieurs voisins dans notre quartier qui semblent dire qu'eux aussi voient une grande différence dans la tranquillité du secteur. Les voitures circulent moins, les avions également. Moins de pollution sonore. Le calme est très agréable. Et en télétravail, c'est vraiment plus facile de se concentrer avec les bruits des oiseaux qu'avec le bruit des avions en arrière-plan.

5. Fête des Mères : 12 belles idées de cadeaux que tu peux acheter en ligne

À défaut de pouvoir lui donner un câlin, voici 12 idées de cadeaux pour souligner tout l'amour pour votre maman. Commandez plus tôt que tard pour l'avoir à temps

Voir plus sur le site

On aime, car: Malgré l'éloignement, prenez quelques minutes pour trouver un petit cadeau pour votre maman. Oh! Un petit DIY en pot pour les mains, à réaliser avec vos enfants, à offrir en surplus dans le colis? Pourquoi pas!

4. 15 adresses locales où trouver de la décoration en magasinant en ligne

Unsplash

Jeter un coup d'oeil à ces 15 magasins et boutiques locales de décoration qui offrent le magasinage en ligne!

Voir plus sur le site

On aime, car: Il est important d'encourager l'économie d'ici, les petites boutiques, nos endroits préférés. Une bonne manière de s'impliquer en «achetant local». Canal Vie propose plusieurs articles juste ici. Nous sommes en amour avec la boutique Buk & Nola (car j'ai une obsession avec ma collection de coussins!).

3. Tout ce que tu dois savoir sur le port du masque en tissu

Logra/Shutterstock

C'est une évidence : le port du masque sera fort probablement obligatoire dans les endroits publics au déconfinement. Voici pourquoi il faut porter un masque, comment le faire soi-même, où acheter un masque artisanal, etc.

Voir plus sur le site

On aime, car: Suffit de voir les initiatives des créateurs afin d'avoir le goût de faire une commande spéciale! Mention spéciale à PONY.

2. Ryan Reynolds remercie le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal

Facebook de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal

Ryan Reynolds est reconnu pour sa gentillesse et son grand coeur... mais là, on doit dire ça dépasse quelque peu nos attentes!

Pour voir plus sur le site

On aime, car: Les sourires des gens, c'est si beau de voir leurs réactions!

1. Comment garder nos bonnes habitudes de confinement?

Chris Benson/Unsplash

Depuis le confinement qui nous est imposé, les revenus ont diminué pour beaucoup d’entre nous, mais vous avez sûrement remarqué que vos dépenses diminuent aussi!



La suite sur le site

On aime, car: L'économie de temps et d'argent par chez nous, c'est positif en effet.

Saviez-vous que vous pouvez également recevoir un résumé tous les vendredis via notre infolettre «Quoi de neuf»? Abonnez-vous dès maintenant!