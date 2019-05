5 bonnes raisons de noter ses rêves au réveil

Tout le monde rêve… plus d’une heure par nuit ! Toutefois, peu de gens se souviennent de leurs rêves. Le secret pour garder une trace de notre « vie » nocturne ? Tenir un journal de ses rêves. Une habitude aux nombreux bienfaits. Voici pourquoi.



Pour se connecter à son inconscient

Écrire ses rêves encouragerait l’inconscient à envoyer de plus en plus d’informations qui, une fois analysées, permettraient de vivre selon sa nature profonde.



Pour rêver en toute lucidité

Plus on écrirait ses rêves et plus on rêverait de manière lucide, soit en étant conscient de rêver. L’avantage ? Contrôler un peu plus le scénario… et voler comme un oiseau autant que vous le voulez !



Pour résoudre le passé

Parlant de voler… qui n’a jamais fait de rêves récurrents ? Ceux-ci s’expliqueraient notamment par des expériences inachevées que l’esprit tente de résoudre, en vain.



Pour apprendre

Le rêveur alerte peut donc apprendre de ses rêves, d’où l’importance de les écrire au réveil. Sinon, on court le risque de les oublier à tout jamais !



Pour libérer sa créativité

Et quel dommage d’oublier ses rêves, puisqu’ils sont non seulement une source d’informations, mais également une source inépuisable de créativité !



Journal, journal, dis-moi à quoi j’ai rêvé !

Certes, pour tirer profit de ses rêves, il faut d’abord prendre la résolution, au coucher, de les noter au lever.

Ensuite, adieu vacarme, car pour favoriser la mémorisation onirique, il est préférable de s’endormir dans le calme. Évidemment, afin de tenir un journal de ses rêves, ça prend des rêves… et un journal ! Alors à vos cahiers et stylos ! Bien sûr, on ne devient bon à ce petit jeu qu’en s’y adonnant quotidiennement.

Enfin, pour favoriser l’interprétation de ses rêves, il faut noter le plus de détails possible sur les personnages, les actions, les émotions et les lieux. Sans oublier de contextualiser, c’est-à-dire d’écrire ce qui s’est passé avant le rêve, dans la réalité.



Et voilà ! Avouez qu’avec tout ceci, vous avez hâte d’aller au lit…

