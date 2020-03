Vous voilà en quarantaine, isolement volontaire ou congé forcé en ce temps de pandémie du Covid-19 (coronavirus). Alors pourquoi pas en profiter pour découvrir la programmation francophone de Crave? Voici quelques suggestions selon ce qui pourrait aller votre humeur du moment.

Pendant ce temps, soyez prudents et informez-vous aussi sur le Covid-19.

CBS

Un peu de science-fiction?

Star Trek : Picard bat des records de cotes d’écoute et ce n’est pas pour rien. Ça faisait 20 ans qu’on attendait le retour de Patrick Stewart dans le rôle emblématique du Capitaine Picard, cette fois-ci avec des effets spéciaux à la hauteur de sa quête épique!

T’as du rattrapage à faire? Crave offre également toutes les séries précédentes de Star Trek en français, alors pas d’excuse!

« Vingt ans après le conflit avec les Romuliens et son clone Shinzon, l'ancien capitaine et amiral Jean-Luc Picard est toujours très troublé par la destruction de Romulus. Suite de « Star Trek: la nouvelle génération »

Tu as plutôt envie de rire?

Des galas, plein de galas! Sur Crave, tu retrouves l’intégral d’une tonne de galas de tes humoristes québécois préférés, de Jean-Michel Anctil à Patrick Huard, en passant par Phil Roy.

On te propose également Synvain Rénove, une parodie hilarante d’émissions de rénovation!

« Cette parodie des émissions de rénovation reprend les codes du genre pour créer de nombreux quiproquos et une divertissante confusion. Synvain propose à différentes personnalités québécoises de rénover une pièce de leur maison. Jusqu'au dévoilement final, il donne des conseils réno absurdes et suit les recommandations d'une designer déjantée.»

Canal D / Attraction Images

Tu es obsédé par les histoires de vrais crimes?

Y avait-il un tueur en série qui a sévi au Québec dans les années 70 et 80? C’est ce que tente d’élucider des experts dans la série Sur les traces du tueur en série. À coup d’entrevue et d’images d’archives, on tente de reconstituer un puzzle parsemé de victimes et de crimes jamais élucidés.

« Entre 1970 et 1985, la grande région de Montréal a connu une dizaine de meurtres accompagnés d'actes de violence sexuelle. Les trois experts Claude Sarrazin, Guillaume Louis et Sophie Charest étudient l'hypothèse de l'existence d'un tueur en série ayant sévi au Québec durant cette période. »

Passez GO / Crave

T’as envie de voir des histoires de chez nous?

Ça tombe bien, Crave te propose carrément une section intitulée « De chez nous ». On te propose particulièrement d’y découvrir Pour toujours, plus un jour, une touchante série originale de Crave mettant en vedette Catherine Brunet et Pier-Luc Funk et réalisée par Marie-Claude Blouin (Le Chalet).

Et si tu feel plus docu que fiction, plonge dans l’univers de Maripier Morin avec Mais Pourquoi? où elle se livre corps et âme à des expériences hors du commun! Sinon, la série Pinel : au coeur de la maladie mentale est un incontournable.

Tu veux être dépaysé?

Francis Bouillon, ex-hockeyeur du Canadien de Montréal t’amènes en Expédition extrême. Les personnalités publiques qu’il amène avec lui vont-elles réussir à survivre dans des conditions extrêmes? Trois saisons t’attendent avec des invités tels que Mariloup Wolfe, Sarah-Jeanne Labrosse et Valérie Roberts!

Tu peux également redécouvrir notre fleuve Saint-Laurent du point de vue inédit des Remorqueurs du Saint-Laurent ou partir à l’aventure avec Les Recrues des Forces armées canadiennes!

Tout ça et bien plus sur Crave! Abonne-toi directement sur le site, dans l’application sur iOS ou Android, ou ajoute-le à ton forfait Bell Télé Fibe!