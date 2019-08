Qui n’a jamais rêvé de travailler pour une entreprise avant-garde qui permet à ses employés de faire une sieste quand le taux d'énergie tombe à la baisse? Avouez que parfois, on aimerait pouvoir subtilement s'incliner sur notre bureau quelques minutes afin de se «reposer les yeux», au risque de se faire juger par nos collègues.

Rido / Shutterstock

Et soyons honnêtes : cette position n’est pas très ergonomique. Bonjour maux de cou et de dos! Heureusement, des designers ont enfin pensé à notre productivité et à notre confort, en inventant un bureau de travail qui se métamorphose en lit quand vient le temps de recharger nos batteries!

Enfin un bureau pour faire la sieste... au bureau!

Studio NL

C’est la designer grecque Nancy Leivaditou qu’on doit remercier pour cette invention brillante et multifonctionnelle. Elle a eu l’idée alors qu’elle étudiait et travaillait dans un appartement minuscule de New York. Le besoin de maximiser son espace s'est vite fait sentir. Résultat? Un bureau-lit!

En quelques secondes, ce bureau fait de bois laqué, de métal et de cuir blanc se transforme en un petit lit. Les clients et patrons n’y verront que du feu...

À moins bien sûr que vous enleviez le panneau avant pendant que vous faites votre sieste, comme sur la photo. Alors là, ce sera drôlement moins subtil comme repos…

Studio NL

Malheureusement pour tous les travailleurs du monde entier, ce bureau n’est qu’un prototype et il n’est donc pas encore disponible. Par contre, si vous travaillez de la maison et que vous connaissez des bricoleurs talentueux, peut-être que l’un d’eux pourra vous fabriquer un meuble qui rendra vos journées de travail beaucoup plus productives. Car oui, c'est prouvé qu'un petit dodo en après-midi pourrait améliorer le rendement des employés.

Si vous n'êtes pas très exigeants en matière de design, pourquoi ne pas y aller à la bonne franquette, et faire comme cette femme sur cette photo en apportant de gros coussins pour cacher sous votre bureau?



Alors, est-ce que vous aussi ça vous donne envie de faire une petite siesta entre deux réunions aujourd'hui?

Source : House Beautiful