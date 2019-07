Quoi de mieux pour commencer la fin de semaine qu’une nouvelle qui fait du bien!

Si les animaux sont vos amis, vous savez à quel point il peut être difficile de perdre son chien s'il décide de partir vagabonder dans la nature pour suivre une odeur de saucisse au loin. On se sent impuissant, et on aurait envie de prier toutes les déités imaginables pour que quelqu’un nous aide à le retrouver. Et parfois, les choses finissent bien, juste comme ça, parce qu’on a eu toute la chance du monde.

Le 3 juillet dernier, un charmant Labrador blond nommé Binou était avec sa maîtresse dans un véhicule quand ils ont subi un accident de voiture à la hauteur de Matagami, au Québec.

Le canin, sous le choc, s’est enfui quand les premiers répondants sont arrivés sur la scène pour porter assistance aux blessés. Lauren Dunlop, une enseignante de la région de Nemaska, a été reconduite chez elle, à plus de 400 km de la scène de l’accident.

Les chances de retrouver Binou, qui s’était caché dans la forêt, étaient bien minces.

Plusieurs bons samaritains ont eu vent de l’histoire et se sont mis à la recherche de l’animal afin de l'aider à revenir à la maison.

Les aventures vagabondes de Binou le Labrador

Après plus de deux semaines dans les bois, le chien a été retrouvé sain et sauf, accompagné d’un autre pitou dont il a fait la connaissance sur la route.

Malgré l’absence de nourriture, il faut croire que le chien a trouvé le moyen de grignoter durant ce temps, car malgré qu’il ait perdu du poids, il était en bonne forme physique, dans les circonstances.

Ce sont des habitants de la communauté de Waswanipi qui ont reconnu l’animal grâce aux publications Facebook au sujet de Binou. En tout, il aura parcouru près de 200 kilomètres en 20 jours pour tenter de rejoindre son humaine.

On souhaite au duo des belles retrouvailles, et on espère qu’ils pourront célébrer leur amitié encore bien longtemps!